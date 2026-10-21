Ηράκλειο: Λήστεψε φαρμακείο, διέφυγε, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ!

Snapshot Νεαρός λήστεψε φαρμακείο στο Ατσαλένιο Ηρακλείου, απειλώντας με κατσαβίδι και αρπάζοντας 300 ευρώ.

Μετά τη ληστεία, πήρε ταξί, επέστρεψε στο χωριό του, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ στην πλατεία.

Η αστυνομία εντόπισε τα ίχνη του μέσω μαρτυριών και στοιχείων από το ραδιοταξί και τον συνέλαβε στον Προφήτη Ηλία.

Ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές λόγω προηγούμενων κλοπών. Snapshot powered by AI

Εισέβαλε σε φαρμακείο και με την απειλή κατσαβιδιού άρπαξε 300 ευρώ από φαρμακείο στο Ατσαλένιο Ηρακλείου και στη συνέχεια πήρε ταξί, γύρισε στο χωριό του, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ σαν… κύριος!

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα είχε όλα προγραμματισμένα ο δράστης της ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην πυκνοκατοικημένη συνοικία του Ηρακλείου, δεν υπολόγισε όμως στους αστυνομικούς που ανακάλυψαν τα ίχνη του, τον πήραν στο κατόπι και του πέρασαν χειροπέδες. Ο νεαρός, άλλωστε, ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές, αφού «κουβαλούσε» ιστορικό κλοπών.

Κάλεσε ταξί από περίπτερο

Όταν έφτασαν οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. στον κεντρικό δρόμο του Ατσαλένιου, άρχισαν να συλλέγουν μαρτυρίες. Τους υποδείχθηκε η κατεύθυνση που διέφυγε ο ληστής, πληροφορούμενοι ότι ο τελευταίος ζήτησε από γειτονικό περίπτερο να του καλέσει ταξί για τον Προφήτη Ηλία.

Η κούρσα ήρθε, ο νεαρός επιβιβάστηκε και έφτασε στο χωριό του. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πήραν στο κέντρο του ραδιοταξί, ζήτησαν να μάθουν ποιος αυτοκινητιστής είχε μεταβεί νωρίτερα στο Ατσαλένιο και αφού συνέλλεξαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μετέβησαν στον Προφήτη Ηλία όπου εντόπισαν τον δράστη να πίνει… καφέ!

Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να είχε αλλάξει και ρούχα και μόλις οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν μπροστά του, ο νεαρός αρνήθηκε την πράξη του, ωστόσο δεν γλίτωσε τη σύλληψη.

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