Ηράκλειο: Λήστεψε φαρμακείο, διέφυγε, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ!

Συνελήφθη τελικά ο δράστης

Newsroom

Ηράκλειο: Λήστεψε φαρμακείο, διέφυγε, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ!
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νεαρός λήστεψε φαρμακείο στο Ατσαλένιο Ηρακλείου, απειλώντας με κατσαβίδι και αρπάζοντας 300 ευρώ.
  • Μετά τη ληστεία, πήρε ταξί, επέστρεψε στο χωριό του, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ στην πλατεία.
  • Η αστυνομία εντόπισε τα ίχνη του μέσω μαρτυριών και στοιχείων από το ραδιοταξί και τον συνέλαβε στον Προφήτη Ηλία.
  • Ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές λόγω προηγούμενων κλοπών.
Snapshot powered by AI

Εισέβαλε σε φαρμακείο και με την απειλή κατσαβιδιού άρπαξε 300 ευρώ από φαρμακείο στο Ατσαλένιο Ηρακλείου και στη συνέχεια πήρε ταξί, γύρισε στο χωριό του, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ σαν… κύριος!

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα είχε όλα προγραμματισμένα ο δράστης της ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην πυκνοκατοικημένη συνοικία του Ηρακλείου, δεν υπολόγισε όμως στους αστυνομικούς που ανακάλυψαν τα ίχνη του, τον πήραν στο κατόπι και του πέρασαν χειροπέδες. Ο νεαρός, άλλωστε, ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές, αφού «κουβαλούσε» ιστορικό κλοπών.

Κάλεσε ταξί από περίπτερο

Όταν έφτασαν οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. στον κεντρικό δρόμο του Ατσαλένιου, άρχισαν να συλλέγουν μαρτυρίες. Τους υποδείχθηκε η κατεύθυνση που διέφυγε ο ληστής, πληροφορούμενοι ότι ο τελευταίος ζήτησε από γειτονικό περίπτερο να του καλέσει ταξί για τον Προφήτη Ηλία.

Η κούρσα ήρθε, ο νεαρός επιβιβάστηκε και έφτασε στο χωριό του. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πήραν στο κέντρο του ραδιοταξί, ζήτησαν να μάθουν ποιος αυτοκινητιστής είχε μεταβεί νωρίτερα στο Ατσαλένιο και αφού συνέλλεξαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μετέβησαν στον Προφήτη Ηλία όπου εντόπισαν τον δράστη να πίνει… καφέ!

Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να είχε αλλάξει και ρούχα και μόλις οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν μπροστά του, ο νεαρός αρνήθηκε την πράξη του, ωστόσο δεν γλίτωσε τη σύλληψη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:04ΥΓΕΙΑ

Τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων για τους βιοδείκτες του καρκίνου

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

14:56ΥΓΕΙΑ

Πονοκέφαλος μετά τα 50 και πόνος στο σαγόνι όταν μασάτε: Τι επείγουσα εξέταση να κάνετε

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 22χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αύριο ξεκινούν οι παραδόσεις πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν

14:47LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον: Η απίστευτη μεταμόρφωση σε ηλικιωμένο άνδρα για τη νέα του ταινία

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Λήστεψε φαρμακείο, διέφυγε, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ!

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρά πυρά Μπακογιάννη σε Δούκα για τη Γκράβα: «Σταματήστε να κρύβεστε, δώστε λύσεις»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σε τροχαίο - Προσπάθησε να μην παρασύρει ηλικιωμένη

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

14:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

14:12ANNOUNCEMENTS

Ο Bryan Adams επιστρέφει στην Αθήνα - 19 Δεκεμβρίου στο Telekom Center Athens

14:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης πάει σχολείο με τον «Μυστικό Κόσμο της Λίμνης μας»

13:55LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: «Θέλω να τα βρούμε» - Το μήνυμα συμφιλίωσης σε Κάρολο και Ουίλιαμ μετά τη μεγάλη επιστροφή

13:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο Λιόλιος και άλλοι τρεις

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Επιστρέφουν στη φυλακή μετά την απολογία τους οι δύο κατηγορούμενοι

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισιτιστική βοήθεια: Πριν από τα Χριστούγεννα το πρώτο voucher έως 1.000 ευρώ

13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

13:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο Λιόλιος και άλλοι τρεις

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

14:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γιαννακοπούλου

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νάντια Γιαννακοπούλου: Ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα μετά από καβγά με τον Μακάριο Λαζαρίδη

12:40ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία που έγινε αφετηρία αλλαγών: Πώς η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη οδήγησε στη γέννηση της Πολιτικής Προστασίας

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές σε προσλήψεις και μισθούς από 1η Νοεμβρίου - Τι θα ισχύει

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο - Τους κατέδωσε ο έτερος αδελφός τους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο Τζάνειο 21χρονη σε κώμα - Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν δύο αδέλφια που έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι – «Δεν είχαμε χρήματα για την κηδεία»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για κύρωση τουρκολιβυκού: «Δεν περνούσε από το χέρι μας να το αποτρέψουμε, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ - Από την Ελλάδα περνάνε όλα τα χρηματοδοτικά της Λιβύης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ