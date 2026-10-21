Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 22χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

Snapshot Ένας 22χρονος στο Ρέθυμνο πέθανε μετά από σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ο νεαρός υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου πριν διακομιστεί στα Χανιά.

Παρά την πολυήμερη νοσηλεία και τις ιατρικές προσπάθειες, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Το τροχαίο συνέβη κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο του Ρεθύμνου και προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες στο Ρέθυμνο, καθώς ένας 22χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το τροχαίο σημειώθηκε έξω από γνωστό ξενοδοχείο του Ρεθύμνου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση ο νεαρός υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε στη συνέχεια αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί συνεχίστηκε η νοσηλεία του, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε κρίσιμη εξαιτίας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που είχε υποστεί. Παρά την πολυήμερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του, ο 22χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει.

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