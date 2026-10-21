Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σε τροχαίο - Προσπάθησε να μην παρασύρει ηλικιωμένη

Snapshot Τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε προσπαθώντας να αποφύγει ηλικιωμένη γυναίκα που διέσχιζε τον δρόμο.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου περίπου στις 13:30.

Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος.

Ο τραυματίας μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 13:30 ηλικιωμένη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών, μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να την αποφύγει.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον οδηγό στο εφημερεύον νοσοκομείο.

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