Θεσσαλονίκη: Μπλακ άουτ στο ιστορικό κέντρο - Χωρίς ρεύμα η πόλη

Snapshot Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι χωρίς ρεύμα από τις 6:30 το πρωί λόγω βλάβης σε δίκτυο υψηλής τάσης.

Συνεργεία εργάζονται στο σημείο, αλλά ο χρόνος αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης παραμένει άγνωστος.

Έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες και ο φωτισμός στους κεντρικούς δρόμους.

Η Πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί κλήσεις για παροχή βοήθειας σχετικές με το μπλακ άουτ. Snapshot powered by AI

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται εδώ και σχεδόν μιάμιση ώρα το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε γύρω στις 6.30 το πρωί και φαίνεται να συνδέεται με βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης. Συνεργεία βρίσκονται στο σημείο, με τον χρόνο αποκατάστασης να παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστος.

Σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, όπως επίσης ο φωτισμός σε κεντρικούς δρόμους. Από την Πυροσβεστική, πάντως, δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής κλήσεις για παροχή βοήθειας.

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