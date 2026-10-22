Ταΰγετος: Εργασίες καθαρισμού και επισκευών στα 2.407 μέτρα - Συνεργασία ορειβατών και Στρατού

Snapshot Εθελοντές και στρατός πραγματοποίησαν αναστήλωση και καθαρισμό της εκκλησίας του Προφήτηλία στην κορυφή του Ταΰγετου στα 2.407 μέτρα.

Μαζεύτηκαν 10 σακούλες σκουπιδιών που απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο του Στρατού, ενώ προστέθηκαν επτά ξύλινα δοκάρια στη στέγη για καλύτερη αντοχή στο χιόνι.

Οι εργασίες περιελάμβαναν επισκευή πόρτας, σκεπής και τοποθέτηση αφρού συγκόλλησης μεταξύ πετρών και πλακών της στέγης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης ζήτησε σεβασμό στο εκκλησάκι και στη φύση, καλώντας όλους να το κρατήσουν καθαρό και προστατευμένο.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας, στελέχη της ΔΙΚΑΦΚΑ του ΓΕΕΘΑ και εθελοντές από τη Μάνη, την Κόρινθο και το Γύθειο. Snapshot powered by AI

Μία σημαντική δράση πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις του Στρατού και ορειβάτες στη Μεσσηνία, οι οποίοι προχώρησαν σε αναστήλωση και καθαρισμό της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στην κορυφή του Ταϋγέτου.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, εθελοντές από τη Μάνη, την Κόρινθο και το Γύθειο και εξειδικευμένα στελέχη της Διοίκησης Κατασκευών και Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, συγκεντρώθηκαν σε υψόμετρο 2.407 μέτρων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες επισκευής και να μαζέψουν όλα τα σκουπίδια.

Όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, έγιναν εργασίες αναστήλωσης της κατασκευής, προκειμένου να μπορεί να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο υψηλό υψόμετρο. Παράλληλα, μαζεύτηκαν και 10 σακούλες σκουπιδιών που είχαν αφήσει επισκέπτες από το καλοκαίρι. Τόσο τα σκουπίδια όσο και τα υλικά έφτασαν στην κορυφή με ελικόπτερο του Στρατού, ενώ οι μηχανικοί των Ειδικών Δυνάμεων τοποθέτησαν επιπλέον επτά ξύλινων δοκαριών στην στέγη της εκκλησίας, προκειμένου να αντέχει περισσότερο στο χιόνι.

Ο Προφήτης Ηλίας είναι ο προστάτης της Αεροπορίας Στρατού. Στις εργασίες βρέθηκαν επίσης μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Παράκληση για σεβασμό στο εκκλησάκι και τη φύση

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε:

«Πριν έναν χρόνο, η Διοίκηση Κατασκευών και Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, «στέγασε» τον Προφήτη Ηλία, το τοπόσημο του Ταΰγετου, πάνω στην κορφή του. Γεγονός που αγκαλιάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που αγαπά το βουνό και τον Προφήτη Ηλία.

Ο χρόνος που πέρασε απέδειξε τις αντοχές της κατασκευής και τα αδύναμα σημεία της.

Πικρή γεύση όμως μας άφησε και η περιφρόνηση κάποιων για αυτό που έγινε, η ρύπανση από ανθρώπους και ζώα (σήμερα μαζεύτηκαν 10 μεγάλες σακούλες σκουπίδια) αλλά και η μεγάλη συγκινητική βοήθεια πολλών εθελοντών, όπως η Alina και ο Ορειβατικός Σύλλογος Μεσσηνίας με τον πρόεδρό του Μανώλη Αλοίμονο.

Σήμερα το πρωί ξαναγυρίσαμε. Αποκαταστήσαμε φθορές και βλάβες, τοποθετήθηκαν ακόμα 6 υποστυλώματα, καθώς επίσης και σφιγκτήρες σε κάθε υποστύλωμα. Επισκευάστηκε η πόρτα, η σκεπή και τοποθετήθηκε αφρός συγκόλλησης μεταξύ των πετρών και των πλακών της στέγης.

Ευχαριστώ τον ευπατρίδη Θανάση Μαρτίνο που για μια ακόμη φορά ανταποκρίθηκε, τη ΔΙΚΑΦΚΑ και τα στελέχη της, που μας έβγαλαν και πάλι ασπροπρόσωπους.

Παράκληση προς όλους: Κλείνετε την πόρτα, κρατήστε καθαρό και υιοθετήστε σαν δικό σας αυτό το εκκλησάκι. Ένα μνημείο της φύσης και των ανθρώπων!».

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