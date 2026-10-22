ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις – Πότε οι ενστάσεις

Snapshot Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 4Κ/2026 για 64 μιμες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φος του υπουργείου Υγείας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά από 23 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2026 με πληρωμένο παράβολο 50 ευρώ.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της επιλογής «ΕΝΣΤΑΣΗ» στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ με χρήση κωδικού παραβόλου.

Στον πίνακα διοριστέων εμφανίζεται η υπαγωγή σε ειδική κατηγορία με την ένδειξη «ΝΑΙ», ενώ τα στοιχεία απορριπτέων ταυτοποιούνται μέσω Αριθμού Μητρώου υποψηφίου.

Η διαδικασία δημοσιοποίησης ακολουθεί τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 4Κ/2026 για 64 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα και, εφόσον διαφωνούν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η διαδικασία αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας, βάσει του άρθρου 28 του νόμου 4765/2021. Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 15/13.03.2026, τεύχος ΑΣΕΠ.

Η υποβολή ενστάσεων ξεκινά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και να επιλέξουν «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → «ΕΝΣΤΑΣΗ», καθώς αυτή είναι η αποκλειστική οδός υποβολής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση και εξόφληση ηλεκτρονικού παραβόλου 50 ευρώ, μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κωδικός του πρέπει να συμπληρωθεί στην ένσταση και η πληρωμή να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή της.

Πώς εμφανίζονται τα στοιχεία στους πίνακες

Στον πίνακα απορριπτέων, η ταυτοποίηση γίνεται αποκλειστικά με τον Αριθμό Μητρώου υποψηφίου, τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Στον πίνακα διοριστέων, η υπαγωγή σε ειδική κατηγορία αποτυπώνεται με την ένδειξη «ΝΑΙ». Τα πλήρη στοιχεία είναι προσβάσιμα μόνο σε όσους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Ο τρόπος δημοσιοποίησης ακολουθεί την απόφαση 62/2004 και τη γνωμοδότηση 2/2020 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

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