Κυψέλη: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ

Από το ύψος της οδού Φαέθοντος

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Κυψέλη: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καυκάσου στην Κυψέλη λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ.
  • Η διακοπή ξεκινά από το ύψος της οδού Φαέθοντος.
  • Δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα αποκατάστασης της κυκλοφορίας.
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Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κυψέλη λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Καυκάσου, από το ύψος της οδού Φαέθοντος.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

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