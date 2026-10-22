Κυψέλη: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ

Snapshot Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καυκάσου στην Κυψέλη λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Η διακοπή ξεκινά από το ύψος της οδού Φαέθοντος.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κυψέλη λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Καυκάσου, από το ύψος της οδού Φαέθοντος.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

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