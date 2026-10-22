Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε σε κάγκελα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Snapshot Ένας 28χρονος άνδρας πέθανε ακαριαία μετά από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην Καβάλα.

Ο νεαρός βρέθηκε εγκλωβισμένος σε κάγκελα περίφραξης και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Θεσσαλονίκης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, τρία ασθενοφόρα και η Πυροσβεστική.

Οι αρχές ερευνούν αν πρόκειται για αυτοκτονία, ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια. Snapshot powered by AI

Ένας νέος 28 ετών έχασε ακαριαία τη ζωή του σήμερα, Πέμπτη, αφού έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην Καβάλα.

Από την πτώση ο νεαρός βρέθηκε εγκλωβισμένος σε κάγκελα περίφραξης και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το kavalanews,gr, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες στην οδό Θεσσαλονίκης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απέκλεισαν το χώρο, καθώς και τρία ασθενοφόρα και ένα όχημα της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό εξετάζεται αν πρόκειται για αυτοκτονία, ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια.

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