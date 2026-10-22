Γαλλία: Πρώτος θάνατος ασθενή από τον ιό Σαμόντα - «Κανένας κίνδυνος του γενικού πληθυσμού»

Πρόκειται για εντομογενή ιό που πλήττει κυρίως τα βοοειδή

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Γαλλία: Πρώτος θάνατος ασθενή από τον ιό Σαμόντα - «Κανένας κίνδυνος του γενικού πληθυσμού»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος ανθρώπου από τον ιό Σαμόντα στη Γαλλία, σε σοβαρά ανοσοκατεσταλμένο ασθενή.
  • Ο ιός Σαμόντα μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος σκνίπας και πλήττει κυρίως βοοειδή.
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του γενικού πληθυσμού βάσει των έως τώρα γνωστών δεδομένων.
  • Ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, σε κτηνοτροφικές μονάδες.
  • Οι αρχές συνεχίζουν κλινικές, βιολογικές και επιδημιολογικές έρευνες και έχουν ενημερώσει τον ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.
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Ο πρώτος θάνατος ανθρώπου από τον ιό Σαμόντα καταγράφηκε στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για έναν ιό που πλήττει κυρίως ζώα και ιδιαίτερα βοοειδή, ενώ μεταδίδεται από το τσίμπημα της σκνίπας, ενός εντόμου παρόμοιου με κουνούπι.

«Παρά τις αρκετές δεκαετίες κυκλοφορίας του ιού Σαμόντα στην Αφρική και την Ασία, δεν είχαν καταγραφεί μέχρι τώρα ανθρώπινα κρούσματα. Πρόκειται επομένως για μια εξαιρετική περίπτωση που συμβαίνει σε έναν σοβαρά ανοσοκατεσταλμένο ασθενή», που νοσηλευόταν στη Λυών για σοβαρή ασθένεια και «ο οποίος πέθανε στις αρχές Οκτωβρίου», σύμφωνα με κοινή δήλωση των υπουργείων Υγείας και Γεωργίας.

Σε αυτό το στάδιο, όπως διευκρινίζουν, η υπόθεση είναι αυτή της «μόλυνσης μέσω του τσιμπήματος σκνίπας Culicoides στην ανατολική Γαλλία, μια περιοχή όπου ο ιός κυκλοφορεί στα ζώα κατά την άνοιξη/καλοκαίρι».

Και, σύμφωνα με έρευνες που έχουν ήδη διεξαχθεί, «οι εγκεφαλικές επιπλοκές που παρατηρήθηκαν στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή πριν από τον θάνατό του πιθανότατα συνδέονται με μόλυνση από τον ιό Σαμόντα», πρόσθεσαν.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό

Ωστόσο, επισήμαναν οι αρχές, πέρα ​​από αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, «βάσει αυτών που γνωρίζουμε σχετικά με αυτόν τον ιό, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένας κίνδυνος για την υγεία του γενικού πληθυσμού».

«Κλινικές, βιολογικές και επιδημιολογικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη στο πλαίσιο της προσέγγισης "Μια Υγεία", η οποία βασίζεται στην αλληλοεξάρτηση μεταξύ της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και των οικοσυστημάτων» και έχουν ενημερωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπουργείων.

Ο ιός Σαμόντα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και αναφέρθηκε σποραδικά σε βοοειδή στη Δυτική, Ανατολική και Νότια Αφρική, καθώς και στην Ιαπωνία. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, σε κτηνοτροφικές μονάδες, σύμφωνα με τα δύο υπουργεία.

Τα βοοειδή θεωρούνται ο κύριος ξενιστής μεταξύ των ζωικών ειδών που μπορούν να μολυνθούν. Σποραδικές περιπτώσεις μόλυνσης σε μικρά μυρηκαστικά και ιπποειδή εντοπίστηκαν επίσης αυτό το καλοκαίρι στη Γαλλία.

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