Συναγερμός στην Ευρώπη για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Ιστορικό ρεκόρ - Εξαπλώνεται στο Βορρά

Snapshot Το ECDC αναφέρει 1.715 κρούσματα και 130 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ΕΕ έως τις αρχές Οκτωβρίου, σημειώνοντας ιστορικό αρνητικό ρεκόρ.

Ο ιός εξαπλώθηκε για πρώτη φορά προς τη βόρεια Ευρώπη, με τις πρώτες εγχώριες μολύνσεις σε Ολλανδία και Βέλγιο.

Η Ιταλία έχει τα περισσότερα κρούσματα (748), ενώ Ελλάδα και Γαλλία κατέγραψαν ιστορικά υψηλά με 445 και 144 κρούσματα αντίστοιχα.

Η σοβαρότητα της νόσου παραμένει σταθερή, με αριθμούς θανάτων και σοβαρών συμπτωμάτων παρόμοιους με την προηγούμενη δεκαετία.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για τον άνθρωπο, και η πρόληψη βασίζεται σε μέτρα όπως κουνουποκτονία, χρήση εντομοαπωθητικών και προστασία ευπαθών ομάδων. Snapshot powered by AI

Τη χειρότερη περίοδο εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου στην ιστορία της βιώνει η ευρωπαϊκή ήπειρος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Η μετάδοση μέσω των μολυσμένων κουνουπιών όχι μόνο εντάθηκε στις παραδοσιακές εστίες του νότου, αλλά επεκτάθηκε για πρώτη φορά βαθιά προς τη βόρεια Ευρώπη, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο στατιστικό δεδομένο.

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν 1.715 εγχώρια κρούσματα σε ανθρώπους και 130 θανάτους. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών που έχει καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά χρονικά. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της φετινής περιόδου είναι ότι ο ιός εντοπίστηκε σε γεωγραφικές ζώνες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανέπαφες.

Στην Ολλανδία καταγράφηκαν φέτος 59 ανθρώπινα περιστατικά, ενώ στο Βέλγιο σημειώθηκαν 15 κρούσματα, τα οποία αποτελούν τις πρώτες εγχώριες μολύνσεις στην ιστορία της χώρας. Οι ειδικοί του ECDC προειδοποιούν ότι ο εντοπισμός του ιού σε ανθρώπους και ζώα στις δύο αυτές χώρες πιστοποιεί τη σταθερή μετακίνησή του προς τα βόρεια, μια δυναμική που αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

Αρνητικό ρεκόρ για Ελλάδα και Γαλλία

Στην κορυφή των συνολικών κρουσμάτων παραμένει η Ιταλία με 748 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα και η Γαλλία σημείωσαν ιστορικό υψηλό όλων των εποχών, μετρώντας 445 και 144 κρούσματα αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνει η ανώτερη εμπειρογνώμονας του ECDC, Σελίν Γκόσνερ, ο ιός κυκλοφορεί μεταξύ κουνουπιών και πτηνών, ενώ μπορεί να προσβάλει ανθρώπους και άλογα, καθιστώντας απαραίτητη τη στενή συνεργασία δημόσιας υγείας και κτηνιατρικών αρχών. Πάντως, παρά την απότομη άνοδο των κρουσμάτων, η σοβαρότητα της νόσου παραμένει σταθερή: οι αριθμοί των ασθενών που κατέληξαν, νοσηλεύτηκαν ή εμφάνισαν σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα κινούνται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη δεκαετία.

Η ανάγκη προετοιμασίας και τα μέτρα προστασίας

Η πρόβλεψη της πορείας του ιού αποτελεί δύσκολη εξίσωση, καθώς η ένταση ποικίλλει από χρονιά σε χρονιά, ωστόσο η έγκαιρη ανίχνευση και τα συστηματικά προγράμματα κουνουποκτονίας θεωρούνται το μόνο αποτελεσματικό ανάχωμα.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για τον άνθρωπο, με τη θεραπευτική αγωγή να περιορίζεται στην υποστηρικτική φροντίδα και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Για την προστασία των πολιτών συνιστάται η χρήση εντομοαπωθητικών, τα φαρδιά μακριά ρούχα, οι σίτες και η χρήση κλιματιστικών, με ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους και στα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής επιπλοκής.

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