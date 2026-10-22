Πάρος: Αποσωληνώθηκε η 21χρονη - «Με τη θέλησή μου έκανα ότι έκανα, ήθελα να πειραματιστώ»

Snapshot Η 21χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά από κατανάλωση ναρκωτικών στην Πάρο αποσωληνώθηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Η νεαρή παραδέχτηκε ότι πήρε τη ναρκωτική ουσία «G» με δική της θέληση και για πειραματισμό, όχι συστηματικά.

Η ουσία αραιώθηκε σε αναψυκτικό λόγω του κινδύνου συνδυασμού με αλκοόλ, ενώ η ίδια ανέφερε ότι πήρε μεγαλύτερη δόση από την επιτρεπτή.

Ο σύντροφός της δεν γνώριζε για την κατανάλωση ναρκωτικών και προσπάθησε να τη βοηθήσει εφαρμόζοντας πρώτες βοήθειες πριν την μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η 21χρονη κάλεσε τους νέους να προσέχουν την κατανάλωση ουσιών καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως κώμα. Snapshot powered by AI

Καλά στην υγεία της είναι η 21χρονη κοπέλα που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, αφού είχε καταναλώσει ναρκωτικά στην Πάρο.

Σημειώνεται ότι η κοπέλα βρισκόταν στο νησί μαζί με τον σύντροφό της όταν ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της. Ο 23χρονος σύντροφός της την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού και από εκεί πήγε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Τζάνειο νοσοκομείο για να διασωληνωθεί στη ΜΕΘ, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σήμερα, Πέμπτη, η νεαρή κοπέλα αποσωληνώθηκε και μίλησε στο Live News ξεκαθαρίζοντας ότι πήρε τις ναρκωτικές ουσίες με δική της ευθύνη.

«Πήρα παραπάνω από όσο έπρεπε»

Όπως ανέφερε στην εκπομπή, δεν κάνει συστηματικά χρήση, αλλά ήταν η πρώτη της φορά που δοκίμαζε, καθώς ήθελε να πειραματιστεί. Τις ουσίες τις προμηθεύτηκε από ένα πάρτι στην Αθήνα πριν από μερικές εβδομάδες και θέλησε να τις δοκιμάσει στην Πάρο για να «περάσουμε καλά».

Το κορίτσι αποκάλυψε ότι αραίωσε την ουσία σε αναψυκτικό καθώς ο συνδυασμός της με αλκοόλ είναι πολύ επικίνδυνος. «Έτσι και είχαμε πιει αλκοόλ δε θα ζούσα αυτή τη στιγμή». Μάλιστα, όπως εξήγησε στο Live News: «Είμαστε όλοι ενήλικες. Δεν είμαι χρήστρια ξαναλέω. Το πήρα να πειραματιστώ. Πρέπει όλα τα παιδιά να προσέχουμε».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ουσία λέγεται «G» και συνήθως καταναλώνεται για να χαλαρώσει κανείς ή να κοιμηθεί. «Εγώ το πήρα για να περάσω ωραία εκείνη την ώρα. Πήρα παραπάνω από όσα έπρεπε. Αυτό δεν το πίνεις με αλκοόλ και αν έχεις πιει αλκοόλ δεν το ακουμπάς», είπε. Πρόσθεσε ότι μόλις πήρε την ουσία είδε «αστεράκια» ζαλίστηκε και μούδιασε. Είπε στους φίλους της ότι δεν νιώθει καλά και έχασε τις αισθήσεις της.

«Δεν θέλω να λένε αυτά για το αγόρι μου»

Η 21χρονη εξήγησε ότι ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει δημόσια ήταν εξαιτίας των δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι το αγόρι της της έδωσε κάποια ουσία. Εκείνη εξήγησε ότι πήρε με τη θέλησή της το ναρκωτικό, ενώ το αγόρι της αν το είχε καταλάβει θα την είχε αποτρέψει. Επίσης, ανέφερε δημόσια για τους υπόλοιπους νέους να μην καταναλώνουν ουσίες, γιατί «ποτέ δεν ξέρεις αν θα σε στείλει σε κώμα».

Ο 23χρονος σύντροφός της μιλώντας σε προηγούμενη εκπομπή εξήγησε ότι απλώς ενημερώθηκε για το περιστατικό και δεν γνώριζε για την κατανάλωση ουσίας από την κοπέλα. Μάλιστα ανέφερε ότι γνωρίζει πρώτες βοήθειες και προσπάθησε να την βοηθήσει πριν καλέσει ασθενοφόρο.

Διαβάστε επίσης