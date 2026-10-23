Χρηματοδότηση της ΕΟΚ από την UNICEF: «Καμία εμπλοκή του υπουργείου Υγείας σε άλλες δραστηριότητες»

Snapshot Η χρηματοδότηση από την UNICEF προς την ΕΟΚ αφορούσε σε δράσεις της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας και όχι προσωπικά τον πρόεδρό της.

Περισσότερα από 100.000 παιδιά συμμετείχαν δωρεάν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες καλαθοσφαίρισης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους.

Η χρηματοδότηση προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιήθηκε με τυποποιημένες διαδικασίες, ελέγχους και αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συνεργασία είχε αποκλειστικά θεσμικό χαρακτήρα και δεν εμπλέκει το υπουργείο Υγείας σε άλλες δραστηριότητες ή επιχειρηματικές σχέσεις του προέδρου της ΕΟΚ. Snapshot powered by AI

Διευκρινίσεις δίνουν πηγές του υπουργείου Υγείας, για τη χρηματοδότηση που διατέθηκε από την UNICEF στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Η χρηματοδότηση, η οποία προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορούσε συγκεκριμένες δράσεις. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 100.000 παιδιά είχαν τη δυνατότητα να αθληθούν δωρεάν, στο πλαίσιο οργανωμένων δράσεων καλαθοσφαίρισης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Υγείας, η χρηματοδότηση προς την ΕΟΚ πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τυποποιημένες διαδικασίες υλοποίησης και προβλεπόμενους ελέγχους. Τα παραδοτέα έχουν ελεγχθεί και η επίτευξή τους έχει επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Η συνεργασία με την ΕΟΚ είχε αποκλειστικά θεσμικό χαρακτήρα. Η ΕΟΚ αποτελεί την επίσημη εθνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης της χώρας, με οργανωμένο δίκτυο ενώσεων και σωματείων σε όλη την επικράτεια. Η επιλογή της βασίστηκε ακριβώς σε αυτή τη θεσμική ιδιότητα και στην οργανωτική της δυνατότητα να υλοποιήσει δράσεις μεγάλης κλίμακας, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη χώρα.

»Η συνεργασία αφορούσε την Ομοσπονδία ως θεσμικό φορέα και όχι προσωπικά τον πρόεδρό της. Δεν συνδέεται με άλλες δραστηριότητες, επιχειρηματικές σχέσεις ή υποθέσεις που ενδεχομένως αφορούν το συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε εμπλοκή του υπουργείου Υγείας σε αυτές» τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Τέλος, επισημαίνεται ότι «η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας αποτελεί μια σημαντική δημόσια παρέμβαση για την προστασία της υγείας των παιδιών, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση κάθε συνεργασίας στο πλαίσιο της Δράσης οφείλει να βασίζεται στις προβλεπόμενες διαδικασίες, στη διαχείριση των πόρων και κυρίως στο πραγματικό όφελος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

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