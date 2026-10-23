Αυστηρή απάντηση από Άρειο Πάγο στον αντεισαγγελέα Φλωρίδη για τη «φλέβα διαφθοράς»

«Ο εισαγγελικός λειτουργός, του οποίου η πρόταση δεν έγινε δεκτή και διαφωνεί με την κρίση του αρμόδιου δικαστικού οργάνου, δύναται να ασκήσει τα ένδικα μέσα, τα οποία του χορηγεί ο νόμος» αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση Αρείου Πάγου και Εισαγγελίας 

Άγγελος Βουράκης

Αυστηρή απάντηση από Άρειο Πάγο στον αντεισαγγελέα Φλωρίδη για τη «φλέβα διαφθοράς»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τονίζουν ότι οι εισαγγελικές προτάσεις δεν δεσμεύουν τα δικαστήρια και ο εισαγγελικός λειτουργός μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα αν διαφωνεί με τις αποφάσεις.
  • Δημοσιεύσεις άρθρων από εισαγγελικούς λειτουργούς που αμφισβητούν δικαστικές αποφάσεις σε εκκρεμείς υποθέσεις και καταγγέλλουν αορίστως δικαστές ως διεφθαρμένους θεωρούνται απαράδεκτες και πλήττουν την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη.
  • Ο αντεισαγγελέας Άρειου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης κατηγόρησε συναδέλφους του για διαφθορά μέσω άρθρου, σχετικό με υπόθεση όπου ζητούσε την αναίρεση βουλεύματος που απορρίφθηκε από τον Άρειο Πάγο.
  • Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και η Ένωση Εισαγγελέων απορρίπτουν τις κατηγορίες διαφθοράς και υπογραμμίζουν την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης ως συνταγματική εγγύηση.
  • Οι εκπρόσωποι του Αρείου Πάγου χαρακτηρίζουν τις αντιδράσεις για τις δικαστικές αποφάσεις ως «θυμικές» και με «επικοινωνιακό χαρακτήρα».
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Μετά την απάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σχετικά με άρθρο του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη, αδελφού του υπουργού Δικαιοσύνης, με βαριές κατηγορίες για δικαστικούς λειτουργούς, ανακοίνωση εξέδωσαν από κοινού Άρειος Πάγος και Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Σε αυτήν γίνεται λόγος για «θυμικές αντιδράσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα» και παράλληλα σημειώνεται ότι με τέτοιες μομφές πλήττεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό της Δικαιοσύνης.

«Τέτοιες δημοσιεύσεις, που αφορούν εκκρεμή υπόθεση ενώπιον του Α΄ βαθμού δικαιοδοσίας και πρόκειται να εκδικασθεί άμεσα, οι οποίες περιέχουν μομφή και καταγγέλλουν αορίστως τους επιληφθέντες δικαστές ως διεφθαρμένους, εκφεύγουν των ορίων της οποιασδήποτε κριτικής των δικαστικών αποφάσεων και βουλευμάτων και πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό της Δικαιοσύνης», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με αφορμή πρόσφατη αρθρογραφία και δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπενθυμίζουν ότι οι εισαγγελικές προτάσεις δεν δεσμεύουν τα αρμόδια Δικαστήρια και Δικαστικά Συμβούλια αλλά αποτελούν εφαλτήριο για την αιτιολογημένη κρίση επί των εκάστοτε αναφυομένων νομικών και πραγματικών ζητημάτων, σύμφωνα πάντοτε με τις επιταγές του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, του οποίου η πρόταση δεν έγινε δεκτή και διαφωνεί με την κρίση του αρμόδιου δικαστικού οργάνου, δύναται να ασκήσει τα ένδικα μέσα, τα οποία του χορηγεί ο νόμος. Μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις άρθρων στον Τύπο για υποθέσεις, που χειρίστηκε ο ίδιος και στις οποίες δεν έγινε δεκτή η πρότασή του από τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό.

Τέτοιες δημοσιεύσεις, που αφορούν εκκρεμή υπόθεση ενώπιον του Α΄ βαθμού δικαιοδοσίας και πρόκειται να εκδικασθεί άμεσα, οι οποίες περιέχουν μομφή και καταγγέλλουν αορίστως τους επιληφθέντες δικαστές ως διεφθαρμένους, εκφεύγουν των ορίων της οποιασδήποτε κριτικής των δικαστικών αποφάσεων και βουλευμάτων και πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό της Δικαιοσύνης.

Φωνές αμφισβήτησης της ορθότητας των δικαστικών κρίσεων θα πρέπει, προτού υψωθούν, να διαθέτουν την περίσκεψη της βαρύτητας των λεγομένων και της τήρησης των θεσμικών διαδικασιών, διαφορετικά συγκαταλέγονται στις θυμικές αντιδράσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα.

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

Ευτύχιος Νικόπουλος Ελένη Σκεπαρνιά

Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Τι ανέφερε το άρθρο του αντεισαγγελέα Φλωρίδη για «φλέβα διαφθοράς»

Υπενθυμίζεται ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης, αδελφός του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μέσα από άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή», βάλλει κατά συναδέλφων του στον Άρειο Πάγο, με αφορμή βούλευμα το οποίο παραπέμπει σε δίκη, στενό συγγενή υπουργού της κυβέρνησης, μαζί με άλλους δέκα κατηγορούμενους. «Η πόρτα της διαφθοράς ανοίγει πάντα από μέσα», υποστηρίζει μάλιστα ο αντεισαγγελέας Φλωρίδης στο άρθρο του το οποίο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους κύκλους δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων.

Ο αντεισαγγελέας Βασίλειος Φλωρίδης είχε και ο ίδιος εμπλοκή στη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, για την οποία υπογραμμίζει στο άρθρο του ότι η κατηγορία εναντίον των 11 εγκαλουμένων είναι ανυπόστατη. Χειριζόμενος την υπόθεση στον Άρειο Πάγο, ο αντεισαγγελέας Φλωρίδης ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του δευτέρου βαθμού και την απαλλαγή των κατηγορουμένων. Όμως, το συμβούλιο του Αρείου Πάγου απέρριψε την αναίρεσή του.

Με Άμλετ απάντησε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Νωρίτερα ήρθε η αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απορρίπτει τις καταγγελίες περί διαφθοράς και υπερασπίζεται τους δικαστικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν την υπόθεση. Τώρα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει ότι «η ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αποτελεί συνταγματική εγγύηση».

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