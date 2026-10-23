Καλώδιο GSI: Απέπλευσε από την Ιταλία το πλοίο «Abeille Marengo» που θα κάνει τις έρευνες

Snapshot Το πλοίο «Abeille Marengo» ξεκίνησε από την Ιταλία για να πραγματοποιήσει έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρισκόταν στη Νάπολη περιμένοντας τις τελικές εγκρίσεις πριν την αναχώρηση.

Το «Abeille Marengo» αναμένεται να φτάσει στην Κρήτη το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», που παρέμενε αγκυροβολημένο στη Νάπολη εν αναμονή των τελικών εγκρίσεων, ξεκίνησε το ταξίδι του προς την Ελλάδα προκειμένου να αρχίσει τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Marine Traffic, το ερευνητικό πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Κρήτη το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.