Δικηγόρος Λιόλιου: «Τρεις καταθέσεις χωρίς στοιχεία - Να ξυπνήσει ο κόσμος»

Snapshot Η δικογραφία περιλαμβάνει πολλούςλεκόμενους, αλλά οι κατηγορίες κατά του Βαγγέλη Λιόλιου βασίζονται κυρίως σε αναφορές χωρίς επαρκή στοιχεία.

Η έκδοση ενταλμάτων δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής και η δικαστική κρίση θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Οι καταθέσεις που εμπλέκουν τον Λιόλιο προέρχονται από πρόσωπα που, σύμφωνα με τον συνήγορο, έχουν αμφίβολη αξιοπιστία και δεν υποστηρίζονται επαρκώς από στοιχεία.

Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση του Λιόλιου με τις αποδιδόμενες πράξεις μέσω μηνυμάτων ή χρηματικών ποσών, ούτε οικονομικό κίνητρο για συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες.

Η ευθύνη λόγω θεσμικής θέσης διαφέρει από την ποινική ευθύνη, η οποία απαιτεί απόδειξη συγκεκριμένης συμμετοχής σε αξιόποινη πράξη. Snapshot powered by AI

Στη βαρύτητα της δικογραφίας, αλλά και στα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχουν σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου, αναφέρθηκε ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, διδάκτωρ Εγκληματολογίας.

«Η δικογραφία είναι πράγματι βαριά όσον αφορά τα πρόσωπα που εμπλέκονται και είναι αρκετά. Όσον αφορά, όμως, τον κ. Λιόλιο, βασίζεται σε διηγήσεις προσώπων, σε ένα “μου είπε, σου είπα”, σε ισχυρισμούς χωρίς στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος κάλεσε την κοινή γνώμη να μην υιοθετεί άκριτα τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι η εμπλοκή κάποιου σε μια τέτοια υπόθεση δημιουργεί μια σκιά που δύσκολα απομακρύνεται, ακόμη κι αν στη συνέχεια οι κατηγορίες δεν αποδειχθούν.

«Το ένταλμα δεν σημαίνει ενοχή»

Αναφερόμενος στα εντάλματα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης, ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι η έκδοσή τους δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ενοχής.

«Ο κόσμος το σκέφτεται εκ του αποτελέσματος: αφού βγήκαν εντάλματα, κάτι υπάρχει. Και το ένταλμα, όμως, ελέγχεται», σημείωσε, αμφισβητώντας την επάρκεια της αιτιολόγησης που συνδέεται με την ιδιότητα του κ. Λιόλιου ως προέδρου της ΕΟΚ.

Όπως ανέφερε, η θεσμική θέση ενός προσώπου δεν αρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει ότι υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων. «Θα τα κρίνει όλα η Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Οι τρεις καταθέσεις και η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας τους

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε στα τρία πρόσωπα των οποίων οι καταθέσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν στην εμπλοκή του πελάτη του. Για τον πρώτο έκανε λόγο για οικονομικές δυσκολίες και αναζήτηση δανεικών χρημάτων, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, απόπειρες αυτοκτονίες κι απάτες, χωρίς να προκύπτει από τις σημειώσεις η ακριβής σύνδεσή τους με την υπόθεση.

Για δεύτερο πρόσωπο, το οποίο περιέγραψε ως διαιτητή χαμηλότερων κατηγοριών, επικαλέστηκε τη φράση: «Χωρίς να ξέρω ότι βοήθησε ο Λιόλιος, φαντάζομαι ότι το έκανε».

Για τον τρίτο μάρτυρα έκανε αναφορά σε υπόθεση συμμετοχής σε συμμορία και άλλα αδικήματα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν λόγοι να αμφισβητείται η αξιοπιστία των καταθέσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πελάτης του είχε κινηθεί νομικά εναντίον συγκεκριμένου προσώπου πριν από τις εξελίξεις και ότι αυτό ήταν γνωστό στους εμπλεκομένους.

«Υπάρχουν διηγήσεις προσώπων των οποίων η αξιοπιστία χωλαίνει», ανέφερε, επιμένοντας ότι οι ισχυρισμοί πρέπει να διασταυρώνονται και να υποστηρίζονται από στοιχεία.

Τα μηνύματα και η αναφορά στον Προμηθέα

Ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει τον Βαγγέλη Λιόλιο με τις αποδιδόμενες πράξεις, ούτε μέσω των μηνυμάτων που εξετάζονται.

«Ούτε μηνύματα, ούτε τα παιδικά ματς. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο για τον Λιόλιο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι, παρότι υπάρχουν μηνύματα στο κινητό του πελάτη του, κατά την εκτίμησή του δεν συνδέονται με τα αδικήματα που διερευνώνται.

Για τον Προμηθέα, σημείωσε ότι στον αθλητισμό κάποιος μπορεί να ισχυρίζεται πως διαθέτει διασυνδέσεις ή δυνατότητα επηρεασμού, χωρίς αυτό να αποδεικνύει ότι πράγματι μπορεί να παρέμβει. Πρόσθεσε, επίσης, ότι δεν έχει εντοπιστεί χρηματικό ποσό που να συνδέει τον πελάτη του με τις καταγγελλόμενες πράξεις, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε οικονομικό κίνητρο να συμμετέχει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

«Η ευθύνη λόγω θέσης είναι διαφορετική από την ποινική ευθύνη»

Ο συνήγορος διαχώρισε την ευθύνη που μπορεί να απορρέει από τη θεσμική θέση ενός αθλητικού παράγοντα από την ποινική ευθύνη, η οποία προϋποθέτει συγκεκριμένη συμμετοχή σε αξιόποινη πράξη.

Όπως εξήγησε, η ευθύνη λόγω θέσης μπορεί να αφορά την υποχρέωση ενός παράγοντα να διερευνήσει μια κατάσταση και να συμβάλει στην αντιμετώπισή της. Αυτό, ωστόσο, δεν ταυτίζεται με την ποινική ευθύνη.

Χαρακτήρισε τον πελάτη του σοβαρή προσωπικότητα και επιστήμονα με οικονομική επιφάνεια, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην προσωρινή κράτησή του με βάση, όπως υποστήριξε, τις συγκεκριμένες καταθέσεις.

«Έχουμε το δυσμενές “προνόμιο” να είμαστε στη φυλακή και ο κόσμος λέει “για να είσαι μέσα, κάτι έκανες”. Να ξυπνήσει ο κόσμος, δεν είναι έτσι τα πράγματα», ανέφερε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι οι καταγγελίες πρέπει να ελέγχονται και να διασταυρώνονται, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αλήθεια θα αποδειχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Η αλήθεια θα αποδειχθεί και θα ξεκινήσουμε από αύριο», κατέληξε.

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