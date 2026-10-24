Ένας από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους της Ευρώπης ετοιμάζεται στην Αθήνα

Snapshot Δημιουργείται πεζόδρομος μήκους 2,7 χιλιομέτρων στα νότια προάστια, που συνδέει τον αστικό ιστό με το θαλάσσιο μέτωπο.

Ο πεζόδρομος θα έχει πλάτος έως 50 μέτρα και θα είναι ο μεγαλύτερος της Αθήνας, με δενδροφυτεύσεις, ποδηλατόδρομο και γραμμή τραμ.

Στο Ellinikon Park προβλέπονται 16 χιλιόμετρα πεζοδρόμων, 5 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων, παιδικές χαρές, θεματικοί κήποι και μια λίμνη 21 στρεμμάτων.

Το έργο στοχεύει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη λειτουργική μεταμόρφωση της πόλης με έμφαση στις υποδομές για πεζούς και τη βιωσιμότητα.

Η ανάπτυξη του έργου θα γίνεται σταδιακά, με παραδόσεις υποδομών σε φάσεις, ξεκινώντας ήδη από το Experience Park που είναι ανοιχτό στο κοινό. Snapshot powered by AI

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η εικόνα των νοτίων προαστίων πρόκειται να αλλάξει ριζικά. Η δημιουργία ενός εκτεταμένου «πράσινου» πεζοδρόμου μήκους 2,7 χιλιομέτρων θα συνδέσει άμεσα τον αστικό ιστό με το θαλάσσιο μέτωπο, προσφέροντας μια νέα ανάσα στο παραλιακό μέτωπο.

Παράλληλα με τα οδικά έργα που στοχεύουν στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, η πολιτεία υλοποιεί ένα στρατηγικό πλάνο που δεν περιορίζεται στην αισθητική αναβάθμιση, αλλά στοχεύει στη λειτουργική μεταμόρφωση της πρωτεύουσας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρμόδιοι θέτουν σε πρώτο πλάνο τις υποδομές για τους πεζούς, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη πόλη που επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και αναβαθμίζει καταλυτικά την ποιότητα ζωής σε μία από τις ομορφότερες περιοχές της Αθήνας.

Ο λόγος γίνεται για έναν από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το έργο χωροθετείται στην περιοχή του Αλίμου, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης του The Ellinikon και ειδικότερα του Ellinikon Park. Ο νέος αυτός άξονας θα διατρέχει την έκταση σε μήκος περίπου 2,7 χιλιομέτρων, ενώ το πλάτος του θα φτάνει έως και τα 50 μέτρα, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο πεζόδρομο σε ολόκληρη την Αθήνα.

Αν και το μέγεθός του το κατατάσσει ανάμεσα στους μεγαλύτερους πεζοδρόμους της επικράτειας -με τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης να διατηρεί την πρωτιά στα 3,7 χιλιόμετρα-, ο σχεδιασμός του βασίζεται σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Ο πεζόδρομος του Ελληνικού θα περιβάλλεται από εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, ειδικές διαδρομές περιπάτου, ποδηλατόδρομο και τη γραμμή του τραμ. Παράλληλα, θα παρέχει άμεση πρόσβαση σε σημαντικές υποδομές της περιοχής, όπως το The Ellinikon Sports Park, την Ολυμπιακή Πλατεία, το πάρκο γλυπτικής και τα ανοιχτά αμφιθέατρα.

Συνολικά, στο εύρος του Ellinikon Park προβλέπονται περίπου 16 χιλιόμετρα πεζοδρόμων και 5 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων, καθώς και τρεις μεγάλες παιδικές χαρές, θεματικοί κήποι, χώροι άθλησης και εκδηλώσεων, αλλά και μια εντυπωσιακή λίμνη έκτασης 21 στρεμμάτων με βάθος έως 3,5 μέτρα.

Ήδη, ως πρώτο δείγμα της συνολικής μεταμόρφωσης της περιοχής, έχει παραδοθεί στο κοινό το Experience Park, ένας ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για κατοίκους και επισκέπτες, ο οποίος θα συνδέεται οργανικά με τον νέο μεγάλο πεζόδρομο. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το όραμα για τα επόμενα χρόνια: περισσότερο πράσινο, διευρυμένοι ελεύθεροι χώροι και νέες δυνατότητες άθλησης, αναψυχής και μετακίνησης.

Το έργο αναμένεται να αναπτύσσεται σταδιακά, με τις επιμέρους υποδομές να παραδίδονται στο κοινό κατά φάσεις, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών.

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