Απάντηση πρώην Σινά Δαμιανού στη δήλωση Συμεών για συμφωνία με Αίγυπτο

Snapshot Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός επιβεβαιώνει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει μόνος του συμφωνία με την Αίγυπτο χωρίς τη συναίνεση της Αδελφότητας.

Καταγγέλλει πιέσεις από τους κ.κ. Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη προς την Αδελφότητα για υπογραφή συμβιβασμού με το αιγυπτιακό Δημόσιο.

Υπενθυμίζει ότι υπήρχε προγενέστερη συμφωνία με την Αίγυπτο που αναγνώριζε την κυριότητα της Μονής επί 71 ακινήτων, η οποία δεν υπεγράφη λόγω δικαστικής απόφασης στην Αίγυπτο.

Τονίζει ότι το ζήτημα είναι κυρίως πολιτικό και ότι η Αδελφότητα πρέπει να προστατεύσει τα ιστορικά της δικαιώματα χωρίς να θυσιάσει την Ιερά Μονή.

Διαβεβαιώνει ότι η Αδελφότητα δεν θα επιτρέψει καμία συμφωνία που θα οδηγήσει σε απώλεια των ακατάλυτων ιστορικών τίτλων της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά. Snapshot powered by AI

Επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Newsbomb περί μη δυνατότητας του Αρχιεπισκόπου Συμεών να υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο για το ιδιοκτησιακό της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Σε απάντησή του μέσω του Newsvbomb, μετά την δήλωση Συμέων, ο κ. Δαμιανός τονίζει ότι: δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει μόνος του, χωρίς τη συναίνεση της Αδελφότητας, κανένα συμβιβασμό δια του οποίου απεμπολούνται ακατάλυτοι ιστορικοί τίτλοι αιώνων.

Αποκαλύπτει επίσης ότι περί τα τέλη του 2024, ενόσω ήταν ακόμα Αρχιεπίσκοπος, είχαν καταλήξει με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σε μία εξωδικαστική συμφωνία δια της οποίας, ρητώς και ανεπιφυλάκτως αναγνωριζόταν η κυριότητα της Ιεράς Μονής Σινά επί του συνόλου των εβδομήντα ενός (71) επίδικων ακινήτων. Η συμφωνία δεν υπεγράφη διότι εν τω μεταξύ εξεδόθη, στις 28 Μαΐου 2025, η γνωστή απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας.

Αναλυτικά η επιστολή απάντηση του κ. Δαμιανού μέσω του Newsbomb:

Κατόπιν της δημοσιευθείσης από 24.10.2026 δηλώσεως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ.κ. Συμεών, αισθάνομαι ότι έχω το καθήκον, έναντι της Ιεράς Μονής Σινά στην οποία έχω αφιερωθεί ψυχή τε και σώματι από το 1961 μέχρι σήμερα, αλλά και προς ενημέρωση ολοκλήρου του Γένους, να δηλώσω τα εξής:

Καταγγέλλω τους κ.κ. Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη για τις αφόρητες πιέσεις που ασκούν τις τελευταίες ημέρες στην Αδελφότητα προκειμένου να υπογράψει επονείδιστο και απαράδεκτο συμβιβασμό με το Αιγυπτιακό Δημόσιο. Η ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του προσώπου μου, η απόπειρα, δηλαδή, ηθικής μου δολοφονίας, έχει ως σκοπό της τήν εξασθένηση της αντιδράσεώς μου ενόψει του σχεδιαζόμενου συμβιβασμού.

Δεν επρόκειτο να εκδοθεί σήμερα απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου επί της αναιρέσεως που ασκήσαμε κατά της αποφάσεως του Εφετείου Ισμαηλίας (είμαι ακριβής σε ό,τι γράφω). Η «πληροφορία» διεκινείτο κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου και του ΥΠΕΞ ώστε να επισπευσθεί άρον άρον η υπογραφή της συμφωνίας. Θλίβομαι για τη δήλωση του Σεβασμιώτατου κ. Συμεών. Και θλίβομαι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν αναφέρει το περιεχόμενο του συμβιβασμού που προαναγγέλλει ότι προτίθεται να υπογράψει. Σε εμένα, για παράδειγμα, δεν έχει γνωστοποιηθεί κανένα σχέδιο. Και, δεύτερον, επειδή, σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς, δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει μόνος του, χωρίς τη συναίνεση της Αδελφότητας, κανένα συμβιβασμό δια του οποίου απεμπολούνται ακατάλυτοι ιστορικοί τίτλοι αιώνων. Είναι εξ άλλου προφανές ότι καμία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι σε θέση να ταχθεί υπέρ μιας συμφωνίας την οποία η ίδια αγνοεί.

Όλοι ευχόμαστε την εξεύρεση λύσεως. Επ’ ουδενί όμως επί θυσία των απαράγραπτων δικαιωμάτων της Ιεράς μας Μονής.

Περί τα τέλη του 2024, ενόσω ήμουν ακόμα Αρχιεπίσκοπος, είχαμε καταλήξει με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σε μία εξωδικαστική συμφωνία δια της οποίας, ρητώς και ανεπιφυλάκτως, ανεγνωρίζετο η κυριότητα της Ιεράς Μονής Σινά επί του συνόλου των εβδομήντα ενός (71) επίδικων ακινήτων.

Η συμφωνία δεν υπεγράφη διότι εν τω μεταξύ εξεδόθη, στις 28 Μαΐου 2025, η γνωστή απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας. Για να μιλήσω χωρίς περιστροφές: η συμφωνία δεν υπεγράφη διότι η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, με την οποία υποτίθεται ότι διεπραγματεύετο ο κ. Γεραπετρίτης, άφησε να εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό· είναι προεχόντως πολιτικό. Ουδείς μπορεί να κρύπτεται όπισθεν των αποφάσεων της αιγυπτιακής «δικαιοσύνης» προκειμένου να αποσείσει τις δικές του ευθύνες. Αυτό που έχει σημασία, εάν εξεταστεί η υπόθεση στη μεγάλη διαχρονική της διάσταση, είναι το εξής: Το κρίσιμο δεν είναι τι λέει σήμερα η αιγυπτιακή «δικαιοσύνη» ή η αιγυπτιακή κυβέρνηση. Οι συγκυρίες αλλάζουν. Αυτό που επί του παρόντος φαντάζει για μας ουτοπικό, μόλις χθες ήταν έτοιμη να το υπογράψει η ίδια η κυβέρνηση της Αιγύπτου. Το κρίσιμο είναι, λοιπόν, όχι τί πράττει η Αίγυπτος αλλά τί υπογράφει η Αδελφότητα. Εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες της ιστορίας δεκαπέντε αιώνων· το χρέος μας είναι ιερό.

Είμαι σίγουρος ότι οι αδελφοί μου δεν θα ανοίξουν την κερκόπορτα για την Άλωση της Ιεράς μας Μονής. Ορθώς λέγεται ότι το Βυζάντιο επιβιώνει στην Ιερά Μονή Σινά. Δεν επιβιώνει όμως μόνο στα ιερά κειμήλια και στα ιστορικά μνημεία αλλά και στο ηρωικό του πνεύμα. Αντηχεί, πιο επίκαιρη παρά ποτέ, η απάντηση που έδωσε ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Παλαιολόγος όταν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Β΄ ο Πορθητής του ζήτησε να του παραδώσει την Πόλη προκειμένου να διασώσει τη ζωή του αλλά και την προσωπική του περιουσία: «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

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