Καλλιθέα: Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο με τρεις τραυματίες στη Λεωφόρο Συγγρού

Snapshot Την 24η Οκτωβρίου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο σε υπόγεια διάβαση κάτω από τη Λεωφόρο Συγγρού, με τρεις τραυματίες.

Η 27χρονη οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο στη στροφή μετά την υπόγεια διάβαση και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα.

Η οδηγός και ο 37χρονος αναβάτης εκτινάχθηκαν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκαν με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η 27χρονη νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ ο 37χρονος και η 35χρονη οδηγός αυτοκινήτου υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Αντίθετα με αρχικές πληροφορίες, δεν υπήρξε εγκατάλειψη της τραυματισμένης από άνδρα οδηγό. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 24/10 σε υπόγεια διάβαση κάτω από την Λεωφόρο Συγγρού, στην Καλλιθέα, με τρία άτομα να έχουν τραυματιστεί, μία γυναίκα σοβαρά.

Το MEGA φέρνει στο φως βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου στη λεωφόρο Αμφιθέας. Πρόκειται για μία μηχανή, την οποία οδηγούσε μία 27χρονη οδηγός και αναβάτης ήταν ένας 37χρονος.

Όπως φαίνεται, η οδηγός έχασε τον έλεγχο στην στροφή που κάνει ο δρόμος αμέσως μετά την υπόγεια διάβαση, προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα και μαζί με τον 37χρονο εκτινάχθηκαν στο αντίθετο ρεύμα πέφτοντας πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από το συμβάν η 27χρονη οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ ο 37χρονος αναβάτης και η 35χρονη οδηγός του αυτοκινήτου είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε ιδιωτικά στο 251 Ναυτικό Νοσοκομείο, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Σημειώνεται ότι οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν άνδρα οδηγό, ο οποίος εγκατέλειψε τραυματισμένη την 27χρονη.

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