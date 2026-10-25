Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί πατέρας, μητέρα και γιος μετά την πτώση ΙΧ στη θάλασσα

Snapshot Δύο ηλικιωμένοι, 82 και 79 ετών, αγνοούνται μέσα στο όχημα που βυθίστηκε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο έπεσε στο νερό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με συμμετοχή του Λιμενικού και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό και την ανάσυρση των δύο αγνοουμένων ηλικιωμένων. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 45χρονος άνδρας, ενώ τη ζωή τους έχασαν και οι δύο ηλικιωμένοι που επέβαιναν στο όχημα, ηλικίας 82 και 79 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τιμόνι του γκρι Toyota RAV4 βρισκόταν ο 82χρονος, ενώ στο όχημα επέβαιναν επίσης ο γιος του, 45 ετών, και η σύζυγός του, 79 ετών. Το όχημα κατέληξε στη θάλασσα στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο και των τριών επιβαινόντων.

Στην περιοχή επιχείρησαν πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Αρχικά, από το γκρι Toyota RAV4 απεγκλωβίστηκε ο 45χρονος γιος του ζευγαριού και στη συνέχεια ανασύρθηκαν οι δύο ηλικιωμένοι, ο 82χρονος οδηγός και η 79χρονη σύζυγός του.

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