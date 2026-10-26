Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» ο Κηφισός - Προβλήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» ο Κηφισός - Προβλήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στις 06:00 το πρωί, με ακινητοποιημένο αγροτικό όχημα και πτώση κολώνας ηλεκτροφωτισμού.
  • Αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση υπάρχει στη λεωφόρο Αθηνών, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων, με προβλήματα σε περιοχές όπως Νέο Ψυχικό, Χαλάνδρι, Χολαργό και Παπάγο.
  • Το κέντρο της Αθήνας και τα δυτικά προάστια, όπως Αιγάλεω και Περιστέρι, παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες.
  • Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 15 λεπτών και στα δύο ρεύματα, κυρίως από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία.
  • Η κυκλοφορία στην Κατεχάκη επηρεάζεται από τη συσσώρευση οχημάτων, καθώς συνδέει περιοχές των ανατολικών και νότιων προαστίων με τη Μεσογείων και την Κηφισίας.
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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας και της λεωφόρου Μεσογείων.

Η κυκλοφορία εμφανίζεται επιβαρυμένη και σε δρόμους που συνδέουν τα δυτικά προάστια με το κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης σε περιοχές του Νέου Ψυχικού, του Χαλανδρίου και του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Κηφισός: Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προς Λαμία και προς Πειραιά.

Το μποτιλιάρισμα επιβαρύνεται από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 06:00 το πρωί, στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο προστατευτικό διάζωμα, με αποτέλεσμα να πέσει κολώνα ηλεκτροφωτισμού και το όχημα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα.

Εξαιτίας του ατυχήματος, η διέλευση των οχημάτων διεξαγόταν μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας, προκαλώντας μεγάλες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση επηρεάζει ευρύτερα τον Κηφισό, με την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη στα τμήματα που συνδέουν το Αιγάλεω και τα Σεπόλια με τις βορειότερες περιοχές του οδικού άξονα.

Λεωφόρος Αθηνών: Καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι προς το κέντρο

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Αθηνών, με επιβαρυμένα τμήματα στην περιοχή του Χαϊδαρίου και στις συνδέσεις προς το Αιγάλεω και το κέντρο της Αθήνας.

Η κυκλοφορία εμφανίζεται κατά τόπους ιδιαίτερα αργή, ενώ η επιβάρυνση επηρεάζει και τους δρόμους που συνδέονται με τον συγκεκριμένο άξονα, δυσχεραίνοντας την κίνηση των οχημάτων προς τις κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας.

Κηφισίας: Προβλήματα σε Νέο Ψυχικό και βόρεια προάστια

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες που εξυπηρετούν τις μετακινήσεις από τα βόρεια προάστια προς το κέντρο της Αθήνας.

Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν τμήματα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Ψυχικού και τις συνδέσεις προς το Χαλάνδρι και το Μαρούσι. Η εικόνα του χάρτη δείχνει εναλλαγές μεταξύ αυξημένης και πιο ομαλής ροής, με ορισμένα σημεία να εμφανίζουν έντονη συμφόρηση.

Μεσογείων και Κατεχάκη: Επιβάρυνση σε Χολαργό και Παπάγου

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στις συνδέσεις της με τους γύρω δρόμους και στην ευρύτερη περιοχή του Χολαργού και του Παπάγου.

Αυξημένη κίνηση εμφανίζεται επίσης κοντά στις διασταυρώσεις με τη λεωφόρο Κατεχάκη, όπου η κυκλοφορία επηρεάζεται από τη συσσώρευση οχημάτων στους βασικούς άξονες.

Η Κατεχάκη αποτελεί ακόμη ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή, καθώς συνδέει περιοχές των ανατολικών και νότιων προαστίων με τη Μεσογείων και την Κηφισίας.

Κίνηση στο κέντρο της Αθήνας

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις καταγράφονται σε κεντρικές αρτηρίες.

Αυξημένη κίνηση εμφανίζεται και σε τμήματα του οδικού δικτύου γύρω από τον Πειραιά, το Μοσχάτο και την Καλλιθέα. Οι συνδέσεις προς το κέντρο και τους μεγάλους οδικούς άξονες παρουσιάζουν κατά τόπους επιβράδυνση.

Στα δυτικά προάστια, η επιβάρυνση αφορά κυρίως τις περιοχές γύρω από το Αιγάλεω, το Περιστέρι και τον Κηφισό, όπου η κίνηση σε βασικούς δρόμους επηρεάζει τις μετακινήσεις προς την Αθήνα.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις, σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση της Δευτέρας.

Ειδικότερα, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται επίσης στην έξοδο για Λαμία.

Οι οδηγοί που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν την Αττική Οδό καλό είναι να ενημερώνονται για τις νεότερες κυκλοφοριακές συνθήκες πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή τους.

Δείτε τον χάρτη:

κίνηση 26/10

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