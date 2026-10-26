Αλλάζουν τα δεδομένα: Από 1η Νοεμβρίου νέοι κανόνες μισθολογικής διαφάνειας στην Ελλάδα

Snapshot Από 1η Νοεμβρίου ισχύουν νέοι κανόνες μισθολογικής διαφάνειας στην Ελλάδα βάσει οδηγιών της ΕΕ.

Οι εργοδότες πρέπει να ενημερώνουν για τον αρχικό μισθό ή το εύρος μισθών πριν από τη συνέντευξη και απαγορεύεται να ρωτούν για το μισθολογικό ιστορικό των υποψηφίων.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για το ατομικό και μέσο μισθολογικό επίπεδο, κατανεμημένο ανά φύλο, για όμοιες εργασίες.

Εργοδότες με πάνω από 100 εργαζομένους υποχρεούνται να δημοσιεύουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ φύλων και να αξιολογούν τις αμοιβές όταν το χάσμα υπερβαίνει το 5% χωρίς δικαιολόγηση.

Οι εργαζόμενοι που υφίστανται μισθολογικές διακρίσεις λόγω φύλου έχουν δικαίωμα αποζημίωσης και οι εργοδότες πρέπει να αποδεικνύουν την απουσία διακρίσεων, με κυρώσεις για παραβάσεις. Snapshot powered by AI

Υποβάλλετε αιτήσεις για θέσεις εργασίας και αισθάνεστε απογοήτευση επειδή δεν γνωρίζετε τον μισθό; Έχετε περάσει από αρκετές συνεντεύξεις, έχετε ολοκληρώσει δοκιμασίες, έχετε προετοιμάσει τα έγγραφά σας και έχετε επενδύσει χρόνο και ενέργεια, μόνο και μόνο για να διαπιστώσετε τελικά ότι ο μισθός ήταν πολύ κατώτερος των προσδοκιών σας; Ή συνειδητοποιήσατε μετά από χρόνια εργασίας στον ρόλο σας ότι ο συνάδελφός σας παίρνει υψηλότερο μισθό για την ίδια εργασία; Η ΕΕ το αλλάζει αυτό!

Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μισθολογική διαφάνεια τίθενται πλέον σε ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα αυξήσουν τη μισθολογική διαφάνεια, θα ενισχύσουν την επιβολή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών και θα βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα μισθολογικών διακρίσεων.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες θα πρέπει:

-να ενημερώνουν τα άτομα που αναζητούν εργασία, στην προκήρυξη της κενής θέσης ή πριν από τη συνέντευξη, σχετικά με τον αρχικό μισθό ή το μισθολογικό εύρος, ενώ δεν θα τους επιτρέπεται πια να ρωτούν σχετικά με το μισθολογικό ιστορικό τους

-να παρέχουν στους εργαζομένους, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με το ατομικό τους μισθολογικό επίπεδο και το μέσο μισθολογικό επίπεδο, κατανεμημένο ανά φύλο, για κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία της αυτής αξίας

-να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζομένων (για εργοδότες με τουλάχιστον 100 εργαζομένους)

-να διενεργούν αξιολόγηση των αμοιβών σε περίπτωση που οι εκθέσεις σχετικά με τις αμοιβές αποκαλύπτουν μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων τουλάχιστον 5 %, το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί

Οι νέοι κανόνες βελτιώνουν επίσης την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα μισθολογικών διακρίσεων

-οι εργαζόμενοι που έχουν υποστεί μισθολογικές διακρίσεις λόγω φύλου μπορούν να λάβουν αποζημίωση

-οι εργοδότες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις διαφάνειας θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν υπήρξαν μισθολογικές διακρίσεις

-οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις για την παραβίαση του κανόνα της ισότητας των αμοιβών

-οι φορείς ισότητας και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να εκπροσωπούν τους εργαζομένους σε νομικές ή διοικητικές διαδικασίες

Το δικαίωμα της ισότητας της αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957. Αυτή τη στιγμή, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ ανέρχεται σε 11,1 %.

Για να συμβάλει στη γεφύρωση αυτού του χάσματος και στην προώθηση της ισότητας των φύλων, η Επιτροπή πρότεινε την οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια, η οποία εκδόθηκε το 2023.

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