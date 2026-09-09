Eurostat: Πάνω από 10 άλλες χώρες της ΕΕ οι αποδοχές των Ελλήνων

Τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Eurostat: Πάνω από 10 άλλες χώρες της ΕΕ οι αποδοχές των Ελλήνων
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  • Το καθαρό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30% την τελευταία εξαετία, με σημαντική βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες νοικοκυριών.
  • Το 2025, ένας άγαμος εργαζόμενος με μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, αυξημένα κατά 37,8% από το 2019.
  • Τα νοικοκυριά με δύο εργαζόμενους γονείς και δύο παιδιά είχαν καθαρές αποδοχές 44.528 ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 31,6% σε σχέση με το 2019.
  • Η Ελλάδα κατέλαβε την 17η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ όσον αφορά το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων.
  • Την περίοδο 2015-2019 τα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκαν, ενώ στην υπόλοιπη ΕΕ αυξάνονταν, προκαλώντας απόκλιση σε σχέση με την ΕΕ.
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Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ό,τι οι συνάδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%.

Συγκεκριμένα, το 2025 ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, ενώ το 2019 οι αποδοχές του ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα έξι ετών το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο.

Σε αυτή την κατηγορία νοικοκυριού η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, ακριβώς πάνω από την Πορτογαλία. Ουραγοί ήταν η Ρουμανία (13.877 ευρώ) και η Βουλγαρία (14.449 ευρώ).

Ανάλογη είναι η εικόνα για νοικοκυριά με δύο απασχολούμενα μέλη, τα οποία λαμβάνουν τον μέσο μισθό και έχουν δύο παιδιών.

Το 2025 οι καθαρές ετήσιες απολαβές των δύο εργαζόμενων γονέων ανήλθαν στα 44.528 ευρώ, δηλαδή 11.567 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το 2019, όταν τα έσοδα του δίτεκνου ζευγαριού είχαν μετρηθεί στα 33.014 ευρώ. Το άλμα αυτό, της τάξης του 31,6%, μεταφράζεται σε επιπλέον 964 ευρώ στο πορτοφόλι κάθε μήνα, ουσιαστικά πρόκειται για έναν πρόσθετο μισθό.

Και σε αυτή την περίπτωση η χώρα μας κατατάχθηκε 17η ανάμεσα στους «27», ενώ τελευταίες ήταν η Ρουμανία (29.192 ευρώ) και η Βουλγαρία (29.667 ευρώ), δηλαδή περίπου 15.000 ευρώ κάτω από το επίπεδο της Ελλάδας.

Αύξηση 33,2% καταγράφηκε, από την άλλη, στα ετήσια εισοδήματα ζευγαριών με δύο παιδιά, όπου εργάζεται μόνο ένας από τους γονείς και αμείβεται με τον μέσο μισθό. Το 2019, ένα νοικοκυριό αυτής της κατηγορίας κέρδισε καθαρά 17.515 ευρώ, ενώ το 2025 είχε αποδοχές της τάξης των 23.413 ευρώ, ήτοι 5.900 ευρώ περισσότερα.

Ο «κύκλος» κλείνει με τα νοικοκυριά που έχουν δύο εργαζόμενα μέλη, με τον μέσο μισθό, αλλά δίχως παιδιά. Η συγκεκριμένη ομάδα είδε τους ετήσιους καθαρούς μισθούς της να αυξάνονται κατά 10.181 ευρώ σε βάθος εξαετίας, με άλλα λόγια κατά 31%, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα 42.996 ευρώ το 2025, έναντι 32.814 ευρώ το 2019.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατικής αρχής αφορούν μόνο εισοδήματα από μισθοδοσία, άρα δεν συνυπολογίζονται έσοδα από άλλες πηγές.

Πίνακας με καθαρά εισοδήματα στην ΕΕ

Πίνακας με καθαρά εισοδήματα στην ΕΕ

Απόκλιση σε σχέση με την ΕΕ την περίοδο 2015-19

Η ανάκαμψη των εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα σημαντικότερη αν συνεκτιμηθεί ότι την τετραετία που προηγήθηκε, δηλαδή ανάμεσα στο 2015 και το 2019, όλες αυτές τις κατηγορίες νοικοκυριών είδαν τις καθαρές αποδοχές τους να υποχωρούν.

Η πτώση αυτή ήλθε τη στιγμή που οι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονταν με υψηλούς ρυθμούς σε όλες τις συνθέσεις νοικοκυριών, κάτι που σημαίνει ευθέως ότι η χώρα μας βρισκόταν σε τροχιά απόκλισης.

Πιο αναλυτικά, την τετραετία ‘15-’19 εκείνη οικογένειες με δύο παιδιά και δύο εργαζόμενους γονείς (μέσος μισθός) είδαν το ετήσιο εισόδημά τους όχι απλώς να μην αυξάνεται, αλλά να μειώνεται κατά σχεδόν 873 ευρώ. Οι άγαμοι χωρίς παιδιά υπέστησαν μείωση μεγαλύτερη των 489 ευρώ μεταξύ 2015 και 2019, ενώ τα άτεκνα εργαζόμενα ζευγάρια είχαν απώλειες που άγγιξαν τα 1.073 ευρώ. Τη μικρότερη υποχώρηση είχαν οι οικογένειες με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο γονέα, όπου η μείωση εισοδήματος υπολογίζεται στα 62 ευρώ.

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