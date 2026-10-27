Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή πρόβα του F-16 «ΖΕΥΣ» πάνω από την παραλία – Όλη η πτήση σε βίντεο

Snapshot Το F-16 της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση πάνω από την παραλία της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Η πτήση έγινε ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου και εκτελέστηκε από τον Επισμηναγό Χρήστο-Πάρι Χαρίτο.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν μαχητικά F-16 Viper, Mirage, Phantom, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας Orion και ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού.

Θα συμμετάσχει επίσης το σύγχρονο μεταγωγικό KC-390 Millennium της πορτογαλικής Πολεμικής Αεροπορίας, που έχει επιλεγεί από την Ελλάδα για την ανανέωση των μεταφορικών δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η δοκιμαστική πτήση του «ΖΕΥΣ» προετοιμάζει το κοινό για το αεροπορικό θέαμα της εθνικής επετείου στη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Τα βλέμματα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης στράφηκαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, καθώς το F-16 της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση πάνω από την παραλία της πόλης, ενόψει της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην παραλιακή ζώνη για να παρακολουθήσει από κοντά την πτήση του μαχητικού, με τον Επισμηναγό (Ι) Χρήστο-Πάρι Χαρίτο στα χειριστήρια. Ο πιλότος εκτέλεσε την πρόβα της αεροπορικής επίδειξης, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από όσα αναμένεται να δουν οι θεατές ανήμερα της εθνικής επετείου.

Δείτε στο βίντεο ολόκληρη τη δοκιμαστική πτήση του F-16 «ΖΕΥΣ» πάνω από τη Θεσσαλονίκη, με τους ελιγμούς του μαχητικού στον ουρανό της πόλης, λίγες ημέρες πριν από την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ποια αεροσκάφη θα πετάξουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Το πρόγραμμα της στρατιωτικής παρέλασης δεν θα περιοριστεί στην επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ». Στον ουρανό της Θεσσαλονίκης αναμένεται να πετάξουν, επίσης, μαχητικά F-16 Viper, Mirage και Phantom, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας Orion, καθώς και ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή ενός KC-390 Millennium της πορτογαλικής Πολεμικής Αεροπορίας, όπως είχε αποκαλύψει το OnAlert.gr. Πρόκειται για σύγχρονο μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο έχει επιλεγεί από την Ελλάδα για την ανανέωση των μεταφορικών δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η δοκιμαστική πτήση του «ΖΕΥΣ» αποτελεί την πρώτη γεύση από το αεροπορικό θέαμα που θα πλαισιώσει τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, με τη Θεσσαλονίκη να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση.

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