Θεσσαλονίκη: Δοκιμαστική πτήση της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ»

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική πτήση επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων F-16 «ΖΕΥΣ» στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου.

Η πτήση θα εκτελεστεί από τον έμπειρο Επισμηναγό Χρήστο-Πάρι Χαρίτο, με πάνω από 1.900 ώρες πτήσης, εκ των οποίων 1.500 σε μαχητικά F-16.

Η πτήση επίδειξης απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και συγκέντρωση, καθώς το περιθώριο λάθους είναι μηδενικό και η σωματική καταπόνηση μεγάλη λόγω των υψηλών επιταχύνσεων G.

Η συμμετοχή στην Ομάδα «ΖΕΥΣ» αποτελεί για τον χειριστή αποστολή στην υπηρεσία της πατρίδας, αποτέλεσμα πολλών χρόνων σκληρής εκπαίδευσης και αφοσίωσης.

Κατά τη στρατιωτική παρέλαση, το μαχητικό F-16 θα εκτελέσει εντυπωσιακούς ελιγμούς με χρήση μέγιστης ώσης και μετάκαυσης, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, σήμερα περίπου στις 13:30, προγραμματίζεται δοκιμαστική πτήση της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η πτήση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Αυτός είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση

Στο επίκεντρο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο κόκπιτ του πανίσχυρου μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper βρίσκεται ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος - Πάρις Χαρίτος, ένας έμπειρος ιπτάμενος με περισσότερες από 1.900 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1.500 σε μαχητικά F-16.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη στρατιωτική παρέλαση, ο Επισμηναγός Χαρίτος εκτελεί αύριο, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, τη δοκιμαστική πτήση επίδειξης πάνω από το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας, όπως κάθε χρόνο, πλήθος κόσμου.

Το παιδικό όνειρο και η διαδρομή στους αιθέρες

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πορεία του χειριστή της 340 Μοίρας ξεκίνησε με την εισαγωγή του στη Σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012 τοποθετήθηκε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα με αεροσκάφη F-16 Block 52+, εκπληρώνοντας τον διακαή του πόθο.

«Το να γίνω πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν το όνειρο από τα παιδικά μου χρόνια και είμαι πολύ ευγνώμων που το κατάφερα. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να το αγαπάς πολύ για να το φέρεις εις πέρας. Έχει πολλές απαιτήσεις και πολλές ώρες δουλειάς, όταν όμως τα καταφέρεις σου δίνει πίσω πάρα πολλά πράγματα», είχε εξομολογηθεί ο ίδιος στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιγράφοντας τη συμμετοχή του στην Ομάδα «ΖΕΥΣ» ως μία ακόμα αποστολή στην υπηρεσία της πατρίδας.

Ακρίβεια χιλιοστού, ακραία G και μηδενικό περιθώριο λάθους

Με την ολοκλήρωση της μεγάλης παρέλασης την Τετάρτη, το ευέλικτο μαχητικό θα εμφανιστεί στον ορίζοντα της Θεσσαλονίκης, σκίζοντας τον αέρα με τον χαρακτηριστικό, «βαρύ» ήχο του κινητήρα του. Οι κατακόρυφοι ελιγμοί, η χρήση της μέγιστης ώσης με μετάκαυση και η εικόνα του χρυσαφένιου φωτός στο ακροφύσιο συνθέτουν έναν εναέριο «χορό» που καθηλώνει το κοινό.

Ωστόσο, πίσω από την τεχνολογική υπεροχή της ιπτάμενης μηχανής βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, σε συνθήκες όπου το περιθώριο λάθους είναι μηδενικό.

«Δεν υπάρχει χρόνος να σκεφτείς ή να κοιτάξεις κάτι που δεν πρέπει εκείνη την ώρα. Γίνεται πολύ σοβαρή εκπαίδευση και προσπαθούμε να προβάρουμε την επίδειξη στο μυαλό μας πριν την εκτελέσουμε. Την ώρα της πτήσης, εκτελείς αυτό που έχεις δοκιμάσει ξανά, επιζητώντας την ίδια ακριβώς αμεροληψία και ακρίβεια».

Παράλληλα, η σωματική καταπόνηση μέσα στο κόκπιτ είναι οριακή. Οι υψηλές επιταχύνσεις βαρύτητας (G) ενεργοποιούν την ειδική anti-G στολή του χειριστή, η οποία ρυθμίζει την πίεση στο σώμα για να διατηρείται η αιμάτωση στον εγκέφαλο. Πρόκειται για λίγα λεπτά απόλυτης συγκέντρωσης και επίγνωσης της κατάστασης, στα οποία συμπυκνώνονται χρόνια σκληρής εκπαίδευσης στους αιθέρες, αντιπροσωπεύοντας την ελληνική Πολεμική Αεροπορία εντός και εκτός συνόρων.

Διαβάστε επίσης