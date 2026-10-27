Λάρισα: Ανοιχτή έμεινε η μπάρα διέλευσης οχημάτων την ώρα που περνούσε τρένο - Βίντεο

Snapshot Στη Λάρισα, η μπάρα στη σιδηροδρομική διάβαση της οδού Καραγάτση παρέμεινε ανοιχτή ενώ περνούσε τρένο.

Ο οδηγός ΙΧ κατέγραψε το περιστατικό όπου το τρένο πέρασε κανονικά με ανοιχτή τη μπάρα.

Νωρίτερα, το τρένο είχε σταματήσει για να επιτρέψει στα αυτοκίνητα να περάσουν τη διάβαση.

Το συμβάν προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους λόγω του σοβαρού κινδύνου σύγκρουσης οχημάτων. Snapshot powered by AI

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε διάβαση τρένου στη Λάρισα, το βράδυ της Δευτέρας, όταν η μπάρα στον δρόμο διέλευσης οχημάτων «κόλλησε» και έμεινε ανοιχτή.

Πρόκειται για μπάρα της σιδηροδρομικής διάβασης στην οδό Καραγάτση.

Όπως κατέγραψε οδηγός ΙΧ με το κινητό του, ο ίδιος είναι σταματημένος στο σημείο που ξεκινούν οι ράγες του τρένου, η μπάρα είναι ανοιχτή και το τρένο περνάει κανονικά.

Μάλιστα, ανέφερε ότι λίγο νωρίτερα το τρένο είχε σταματήσει για να αφήσει τα αυτοκίνητα να περάσουν από το σημείο.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σύγκρουσης των οχημάτων στο σημείο, με τραγικά αποτελέσματα.

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