28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου η εμβληματική Ελληνική Σημαία των 150 τετραγωνικών μέτρων

Τη μεγάλη σημαία μετέφερε άγημα 60 σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών

Ελένη Ευστρατίου

28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου η εμβληματική Ελληνική Σημαία των 150 τετραγωνικών μέτρων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου η Ελληνική Σημαία των 150 τετραγωνικών μέτρων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
  • Η σημαία μεταφέρθηκε από άγημα 60 σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου.
  • Τιμές απέδωσε στρατιωτικό άγημα της 96 ΑΔΤΕ Χίου παρουσία κόσμου και αξιωματούχων.
  • Η έπαρση έγινε σε ιστό ύψους 22 μέτρων υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου και της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου.
  • Η τελετή σηματοδότησε την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου.
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Υψώθηκε με τιμές και βροχή η μεγάλη Ελληνική Σημαία στο λιμάνι της Χίου, στα πλαίσια εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η εντυπωσιακή σημαία των 150 τ.μ. μεταφέρθηκε με τιμές από άγημα 60 σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, παρουσία κόσμου αλλά και αξιωματούχων του νησιού.

Τιμές προς τη Σημαία απέδωσε στρατιωτικό άγημα της 96 ΑΔΤΕ Χίου.

Η έπαρση της σημαίας έγινε σε ειδικό ιστό 22 μέτρων, υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.

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