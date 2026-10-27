Αίγιο: Οδηγός των ΚΤΕΛ ξέχασε επιβάτιδα σε στάση για τουαλέτα - Την παρέλαβε άλλο λεωφορείο

Snapshot Κατά τη στάση στα ΣΕ Αιγίου, ο οδηγός του ΚΤΕΛ έκανε λάθος στην καταμέτρηση επιβατών και άφησε πίσω μια νεαρή επιβάτιδα.

Η επιβάτιδα ενημέρωσε το ΚΤΕΛ και κινητοποιήθηκε άλλο λεωφορείο για να την παραλάβει και να συνεχίσει το ταξίδι της.

Η διοίκηση του ΚΤΕΛ ανέλαβε το περιστατικό, ο οδηγός παραδέχτηκε το λάθος και ζήτησε συγγνώμη.

Τα προσωπικά αντικείμενα της επιβάτιδας μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν στον σταθμό του Αγρινίου. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια δρομολογίου του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας από την Αθήνα προς το Αγρίνιο, το μεσημέρι της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, όταν μια νεαρή επιβάτιδα έμεινε πίσω σε στάση στα ΣΕΑ Αιγίου, εξαιτίας λάθους του οδηγού στην καταμέτρηση των επιβατών.

Η νεαρή είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού, περίπου στις 13:00, με προορισμό το Αγρίνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το λεωφορείο σταμάτησε στα ΣΕΑ Αιγίου, έπειτα από αίτημα επιβάτιδας που ήθελε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Στη στάση αποβιβάστηκαν συνολικά εννέα επιβάτες. Ωστόσο, κατά την επιστροφή τους στο λεωφορείο, ο οδηγός φέρεται να έκανε λανθασμένη καταμέτρηση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει χωρίς να αντιληφθεί ότι η νεαρή γυναίκα δεν είχε επιστρέψει.

Όταν διαπίστωσε ότι είχε μείνει πίσω, η επιβάτιδα επικοινώνησε με το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας και ενημέρωσε για το περιστατικό. Για την εξυπηρέτησή της κινητοποιήθηκε άλλο λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αθήνα προς το Αγρίνιο, το οποίο και την παρέλαβε, ώστε να συνεχίσει το ταξίδι της.

Η διοίκηση του ΚΤΕΛ ενημερώθηκε άμεσα και ανέλαβε τη διαχείριση του περιστατικού. Ο οδηγός αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη, ενώ μερίμνησε ώστε τα προσωπικά αντικείμενα της νεαρής να μεταφερθούν στον σταθμό του Αγρινίου και να της παραδοθούν κατά την άφιξή της.

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