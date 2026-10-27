28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τι θα ισχύσει για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενόψει των παρελάσεων

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Αθήνα, ο σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» θα παραμεί κλειστός από τις 08:00 λόγω της μαθητικής παρέλασης, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.
  • Οι γραμμές του Τραμ 6 και 7 θα έχουν προσωρινά τερματικά στις στάσεις «ΦΙΞ» και «ΣΕΦ» αντίστοιχα, με αλλαγές να ισχύουν από το πρωί της 28ης Οκτωβρίου.
  • Τα λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα θα ακολουθήσουν τροποποιημένες διαδρομές από τις 10:00 και θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα αργιών, προκαλώντας πιθανές καθυστερήσεις.
  • Στη Θεσσαλονίκη, από τις 03:00 έως το τέλος της παρέλασης απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία σε βασικούς δρόμους γύρω από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Η Τροχαία προειδοποιεί για πιθανές επιπλέον διακοπές κυκλοφορίας και καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.
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Με τροποποιήσεις στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο εορτασμός της εθνικής επετείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις θα συνοδευτούν από διακοπές στην κυκλοφορία, ενώ λεωφορεία, μετρό και τραμ θα επηρεαστούν από τις εκδηλώσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Τροχαίας.

Στην Αθήνα, στο επίκεντρο βρίσκεται το κλείσιμο του σταθμού του Μετρό «Σύνταγμα», καθώς και οι προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων, τρόλεϊ και τραμ. Στη Θεσσαλονίκη, οι οδηγοί θα πρέπει να αποφύγουν βασικούς οδικούς άξονες γύρω από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση.

Αθήνα: Κλείνει στις 08:00 ο σταθμός «Σύνταγμα»

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό θα κλείσει στις 08:00 το πρωί της Τετάρτης, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της πρωτεύουσας. Για το διάστημα αυτό, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Αλλαγές αναμένονται και στη λειτουργία του τραμ, στις γραμμές 6 και 7:

Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα: Προσωρινές αλλαγές στις διαδρομές

Ο ΟΑΣΑ έχει ανακοινώσει προσωρινές τροποποιήσεις στις διαδρομές λεωφορείων, τρόλεϊ και τραμ για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, λόγω των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά από τις 10:00 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τη λήξη των μέτρων της Τροχαίας. Οι τροποποιήσεις αφορούν γραμμές που διέρχονται από δρόμους όπου θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις ή θα επιβληθούν κυκλοφοριακοί περιορισμοί.

Παράλληλα, τροποποιήσεις θα υπάρχουν και στους υπόλοιπους δήμους, στα σημεία όπου προγραμματίζονται οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ακόμη πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς αναμένεται να λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες θα πρέπει να ελέγξουν τα δρομολόγια και να υπολογίζουν σε καθυστερήσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές που επηρεάζονται, οι επιβάτες μπορούν να συμβουλευτούν την επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΣΑ ή να επικοινωνήσουν με το πληροφοριακό κέντρο στο 11185.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις για την Τετάρτη 28/10/2026 κατά τη διάρκεια της παρέλασης, για το χρονικό διάστημα σταδιακά από 10:00 και έως πέρατος των μέτρων της Τροχαίας έχουν ως

εξής:

Α) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ:

1) Η λεωφ. γραμμή (608):

Κατεύθυνση από Γαλάτσι:

Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση από Ζωγράφου:

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

2) Η λεωφ γραμμή (622):

Διαδρομή από Γαλάτσι:

Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση από Γουδή:

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

3) Η λεωφ. Γραμμή (022):

Διαδρομή από Κυψέλη:

Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή.

4) Η λεωφ. γραμμή (214):

Από Ριζάρη, δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, δεξιά Βασιλέως Κωνσταντίνου, αριστερά Ριζάρη, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή προς Ζωοδ. Πηγή.

5) Η λεωφ. (057):

Διαδρομή από Λόφο Σκουζέ:

Από Πλ. Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, Πλ. Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

6) Η λεωφ. γραμμή (856):

Διαδρομή από Αιγάλεω:

Από Πλ. Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, Πλ. Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Δάφνη:

Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, δεξιά Βούρβαχη, δεξιά

Καλλιρρόης, δεξιά Λεωφ. Βουλιαγμένης, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή.

7) Η λεωφ. γραμμή (227):

Διαδρομή από Άνω Πετράλωνα:

Από Πλ. Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, Πλ. Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Αγ. Αρτέμιο:

Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, δεξιά Βούρβαχη, δεξιά Καλλιρρόης, δεξιά Λεωφ. Βουλιαγμένης, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή.

8) Οι λεωφορειακές γραμμές (025) (026) :

Διαδρομή προς Αφετηρία (Ιπποκράτους):

Από Αθηνάς, Πλ. Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Χαλκοκονδύλη, Πλ. Κάνιγγος, Ακαδημίας, αριστερά Ασκληπιού, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή προς τέρμα (Πρ. Δανιήλ-Βοτανικός-Ορφέως):

Από Ιπποκράτους, δεξιά Σόλωνος, δεξιά Μπόταση, αριστερά Στουρνάρη, αριστερά

Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

9) Η λεωφ. γραμμή (235):

Κατεύθυνση από Ζωγράφου:

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

10) Η λεωφ. γραμμή (815):

Κατεύθυνση από Ταύρο:

Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, Πλ. Ομονοίας, δεξιά Αγίου Κωνσταντίνου, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Κατεύθυνση από Γουδή:

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

11) Η λεωφ. γραμμή (220):

Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρ. Αυξεντίου - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

12) Η λεωφ. γραμμή (221):

Από Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

13) Η λεωφορειακή γραμμή (Α5):

Διαδρομή έως Ακαδημία μέσω Λεωφ. Αλεξάνδρας

14) Οι λεωφορειακές γραμμές (040) (Α2):

Διαδρομή προς Κέντρο Αθήνας:

Από Λεωφ. Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Λεωφ. Συγγρού - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

15) Η λεωφορειακή γραμμή (Α3):

Διαδρομή προς Κέντρο Αθήνας:

Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, δεξιά Βούρβαχη, δεξιά Καλλιρρόης, δεξιά Λεωφ. Βουλιαγμένης, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

16) H λεωφορειακή γραμμή (813):

Διαδρομή προς αφετηρία (Αβέρωφ):

Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Χαλκοκονδύλη, Πλ. Κάνιγγος, Ακαδημίας, αριστερά Χαρ. Τρικούπη, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή προς τέρμα (Προύσσης):

Από Ιπποκράτους, δεξιά Σόλωνος, δεξιά Μπόταση, αριστερά Στουρνάρη, αριστερά Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, Πλ. Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

17) H λεωφορειακή γραμμή (209):

Διαδρομή προς Κέντρο Αθήνας (κυκλική):

Από Λεωφ. Βασ. Κων/νου, συνέχεια Αρδηττού, δεξιά Βούρβαχη, δεξιά Λεωφ. Συγγρού, δεξιά Αθ. Διάκου, αριστερά Αρδηττού - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

18) Η λεωφ. γραμμή (224):

Από Καισαριανή:

Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασ. Αλεξάνδρου - συνέχεια κανονικά.

Από Ελ. Βενιζέλου:

Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, δεξιά Βασιλέως Ηρακλείου, αριστερά Μπουμπουλίνας, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή.

19) Οι λεωφ. γραμμές (203) (204) (211):

Από Ριζάρη, δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, δεξιά Βασιλέως Κωνσταντίνου, αριστερά Ριζάρη, συνέχεια την εγκεκριμένη διαδρομή.

20) Η λεωφ. γραμμή (732):

Από Χαλκοκονδύλη, αριστερά 3ης Σεπτεμβρίου, συνέχεια κανονικά.

21) Η λεωφ. γραμμή (230):

Από Ζωγράφου:

Από Ιπποκράτους, αριστερά Ακαδημίας, αριστερά Ασκληπιού, δεξιά Λεωφ. Αλεξάνδρας - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή προς Ζωγράφου.

Από Ακρόπολη:

Δεν θα εκτελείται δρομολόγιο.

22) Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής (Χ95) θα εκτελούνται μέχρι το ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

23) Η λεωφ. γραμμή (060): δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια.

Β) ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΛΕΪ:

1) Η γραμμή (1) διακόπτεται σε 2 τμήματα και εφαρμόζονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

Kατεύθυνση από Πλ. Αττικής:

Εκτροπή από Πλ. Ομονοίας. Από Πειραιώς, Πλ. Ομονοίας, αριστερά Αιόλου, αριστερά

Πανεπιστημίου, Πλ. Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Μοσχάτο:

Εκτροπή από Καλλιρρόης

Από Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή προς Μοσχάτο.

2) Η γραμμή (2) διακόπτεται σε 2 τμήματα και εφαρμόζονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

Kατεύθυνση από Άνω Κυψέλη:

Εκτροπή από Πλ. Ομονοίας

Kατεύθυνση από Καισαριανή:

Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

3) H γραμμή (3) στην κατεύθυνση προς Ν. Φιλαδέλφεια από Λεωφ. Αλεξάνδρας.

4) Η γραμμή (4) διακόπτεται σε 2 τμήματα και εφαρμόζονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

Kατεύθυνση από Άνω Κυψέλη:

Εκτροπή από Πλ. Ομονοίας

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ:

Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

5) Η γραμμή (5) διακόπτεται σε 2 τμήματα και εφαρμόζονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

Kατεύθυνση από Λαμπρινή:

Εκτροπή από Πλ. Ομονοίας

Kατεύθυνση από Τζιτζιφιές:

Από Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή προς Τζιτζιφιές.

6) Η γραμμή (6) γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια.

Από Πατησίων, συνέχεια ευθεία, δεξιά Πανεπιστημίου, Πλ.Ομόνοιας, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή προς Νέα Φιλαδέλφεια.

7) Η γραμμή (11) διακόπτεται σε 2 τμήματα και εφαρμόζονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

Kατεύθυνση από Άνω Πατήσια:

Εκτροπή από Πλ. Ομονοίας

Kατεύθυνση από Ν. Ελβετία:

Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

8) Η γραμμή (12) Εκτροπή από Πλ. Ομονοίας.

9) Η γραμμή (15) διακόπτεται σε 2 τμήματα και εφαρμόζονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

Kατεύθυνση από Ελ. Βενιζέλου:

Εκτροπή από Πλ. Ομονοίας

Kατεύθυνση από Πετράλωνα:

Από Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου -

συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή προς Πετράλωνα.

Γ) ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΜ:

Η γραμμή ΤΡΑΜ Τ6 θα τερματίζει στη στάση «ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση

Στη Θεσσαλονίκη, τα μέτρα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης και στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης και έως το τέλος της παρέλασης, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στα ακόλουθα σημεία:

  • Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε όλο το μήκος που αφορά τις εκδηλώσεις.
  • Οδός Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών.
  • Οδός 30ής Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της.
  • Οδός Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή.
  • Οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού.
  • Οδός Αγίας Τριάδος, στο τμήμα από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Βασιλέως Γεωργίου, όπου η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ισχύει έως τις 15:00 της Τετάρτης.
  • Παράλληλα, από τις 5 το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:
  • Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ. Κυδωνιών.
  • 30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Αντίστοιχα, από τις 7 το πρωί σταδιακά και την ολοκλήρωση της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:
  • Μ. Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Στρατηγού Κακαβού.
  • Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.
  • Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ. Κακαβού.
  • Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ. Νίκης.

Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, η Τροχαία ενδέχεται να προχωρήσει και σε διακοπές κυκλοφορίας σε παρακείμενους δρόμους. Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τις συγκεκριμένες οδούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Η στρατιωτική παρέλαση και οι παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης αναμένεται να επηρεάσουν τις διαδρομές λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν την περιοχή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί και οι επιβάτες

Όσοι πρόκειται να μετακινηθούν αύριο στις δύο μεγάλες πόλεις καλό είναι να προγραμματίσουν εγκαίρως τη διαδρομή τους, να αποφύγουν το κέντρο κατά τις ώρες των παρελάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό, και να υπολογίσουν πιθανές καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν λεωφορεία ή τραμ σε περιοχές όπου θα ισχύουν προσωρινές εκτροπές. Η έγκαιρη ενημέρωση από τις επίσημες πηγές και η επιλογή εναλλακτικών διαδρομών μπορούν να περιορίσουν την ταλαιπωρία κατά τις μετακινήσεις της εθνικής επετείου.

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Διπλή οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στην ίδια παραλία που βρέθηκε νεκρός ο γιος της 6 χρόνια νωρίτερα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οδηγός των ΚΤΕΛ ξέχασε επιβάτιδα σε στάση για τουαλέτα - Την παρέλαβε άλλο λεωφορείο

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Εύβοια– «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Βραζιλία: Φέρεται να διέφυγε στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου - Το ακυρωμένο διαβατήριο και το σχέδιο μέσω Αργεντινής

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

16:15ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για 28η Οκτωβρίου: Κόκκινη προειδοποίηση για 4 περιοχές - «Πορτοκαλί» συναγερμός για Αττική κι άλλους 6 νομούς - Πού μπορεί να μην γίνουν παρελάσεις

17:51LIFESTYLE

Συγκινεί ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Δεν του άξιζε να φύγει πικραμένος»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα: Ο «χειρότερος κατά συρροή κανίβαλος δολοφόνος» στην ιστορία της - Έφαγε 38 ανθρώπους

14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 10χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στην Λαμία

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος, τα φιαλίδια και η έρευνα για φαρμακευτική δηλητηρίαση - Η κρίσιμη συνομιλία μία εβδομάδα πριν τον θάνατο του τραγουδιστή

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και άλλες χώρες: Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και συναλλαγές εκατ. ευρώ - Η διεθνής διάσταση του κυκλώματος «Χωριάτικο»

16:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

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