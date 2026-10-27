Βόλος: Αδέσποτα τρομοκρατούν μια ολόκληρη συνοικία – Η διπλή επίθεση που προκάλεσε οργή

Κάτοικοι δεν τολμούν ούτε έξω από το σπίτι τους να βγουν

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Βόλος: Αδέσποτα τρομοκρατούν μια ολόκληρη συνοικία – Η διπλή επίθεση που προκάλεσε οργή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια αγέλη μεγαλόσωμων αδέσποτων σκύλων τρομοκρατεί τη συνοικία Καλλιθέας στο Φυτόκο του Βόλου τον τελευταίο ενάμιση μήνα.
  • Δύο πρόσφατες επιθέσεις σε κατοίκους, μία σε 60χρονη γυναίκα και μία σε 65χρονο άνδρα, προκάλεσαν έντονη οργή και μαζικές διαμαρτυρίες στη γειτονιά.
  • Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους και καταγγέλλουν ότι η αγέλη έχει αυξηθεί από δύο σε πολλαπλά σκυλιά λόγω τροφοδότησης από κάτοικο.
  • Το πρόβλημα έχει αναφερθεί επανειλημμένα στον Δήμο Βόλου χωρίς να έχει δοθεί λύση, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη αγανάκτηση και ανησυχία.
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Φόβο και τρόμο έχει προκαλέσει σε μία ολόκληρη συνοικία στην περιοχή του Βόλου αγέλη αδέσποτων μεγαλόσωμων σκύλων που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή τον τελευταίο ενάμιση μήνα. Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι φοβούνται να βγουν από το σπίτι τους.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, πρόκειται για αγέλη που περιφέρεται στη συνοικία της Καλλιθέας στο Φυτόκο και η οποία εκδηλώνει συνεχείς επιθέσεις εναντίον κατοίκων της περιοχής που έχουν πλέον αγανακτήσει.

Η διπλή επίθεση που προκάλεσε οργή

Το πρωί της Τρίτης (27/10), το τηλεφωνικό κέντρο στο Γραφείο Αδέσποτων του Δήμου Βόλου, πήρε… φωτιά από τις απανωτές κλήσεις διαμαρτυρίας που δέχθηκε από τη γειτονιά. Ολόκληρη η γειτονιά ξεσηκώθηκε και αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί μαζικά στον Δήμο μετά από διπλή επίθεση που εκδηλώθηκε σε βάρος μιας 60χρονης γυναίκας που επέστρεφε στο σπίτι της και ενός 75χρονου άνδρα ο οποίος επιχείρησε να βγει έξω από το δικό του σπίτι.

Η διπλή επίθεση εκδηλώθηκε το πρωί. Η 60χρονη γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της οδηγώντας το δίκυκλο μοτοποδήλατό της, όταν η αγέλη της επιτέθηκε απρόκλητα. Η οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να προλάβει να μπει στο σπίτι της πριν καταφέρουν να τη φτάσουν τα μεγαλόσωμα αδέσποτα που άρχισαν να την κυνηγούν.

Λίγη ώρα αργότερα, τα γαβγίσματα ξεσήκωσαν ξανά στο πόδι τη γειτονιά. Ενας 75χρονος κάτοικος που επιχείρησε να βγει από το σπίτι του δέχθηκε επίσης επίθεση, όμως αντέδρασε. Αρπαξε ένα ξύλο που βρήκε στην περιοχή και το κράδαινε απειλητικά ενάντια στα σκυλιά για να μπορέσει να γλιτώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ημερών είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό με 25χρονο όταν επιχείρησε να μπει στο αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του αλλά και σε μία νεαρή γυναίκα η οποία είχε βγάλει τον σκύλο της βόλτα.

«Δεν τολμούμε ούτε έξω από τα σπίτια μας να βγούμε», διαμαρτύρονται κάτοικοι της περιοχής μιλώντας για αγέλη αδέσποτων μεγαλόσωμων σκύλων που έχουν γίνει ο φόβος της περιοχής τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

«Στην αρχή είχαν έρθει δύο σκυλιά, τα οποία τάιζε κάτοικος της περιοχής σε αφύλακτο χωράφι. Τώρα έχει δημιουργηθεί ολόκληρη αγέλη. Τι να κάνουμε; Να πάρουμε όπλα για να μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας ή να περιμένουμε πότε θα γίνει κακό;», λένε αγανακτισμένοι περίοικοι.

Για το θέμα έχουν ενημερώσει και στο παρελθόν τον Δήμο Βόλου, όμως το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. «Τα σκυλιά παραμένουν κι εμείς δεν μπορούμε να ξεμυτίσουμε από τις αυλές μας», διαμαρτύρονται.

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