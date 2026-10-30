Αχαρναί: Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από το ρέμα Καναπίτσας

Snapshot Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το ρέμα Καναπίτσας στον Δήμο Αχαρνών Αττικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 16:30.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από το ρέμα Καναπίτσας του Δήμου Αχαρνών Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σημερα, 30 Οκτωβρίου, περίπου στις 16:30.

Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυυροσβέστες τον προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετεφεραν σε προσβάσιμο σημειο. Στη συνέχεια παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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