Νέα Πέραμος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από φωτιά σε φανοποιείο
Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ανασύρθηκε πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων
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- Στη Νέα Πέραμο εκδηλώθηκε φωτιά σε χώρο φανοποιείου.
- Άνδρας βρέθηκε αναίσθητος και ανασύρθηκε πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.
- Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
- Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Συναγερμός σήμανε στη Νέα Πέραμο του Δήμου Μεγαρέων, στην Αττική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο φανοποιείου.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ανασύρθηκε πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, ενώ στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
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