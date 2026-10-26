Βόλος: Διαρρήκτες «μπούκαραν» σε κατάστημα τρεις φορές το ίδιο βράδυ - Δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας
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- Τρεις νεαροί διαρρήκτες προκάλεσαν ζημιές σε 21 καταστήματα στον Βόλο τον τελευταίο μήνα.
- Το τελευταίο τους κρούσμα ήταν η τριπλή διάρρηξη σε κατάστημα εστίασης στην οδό 2ας Νοεμβρίου.
- Η τελευταία επίθεση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026.
- Οι δράστες εισέβαλαν τρεις φορές στο ίδιο κατάστημα την ίδια νύχτα.
Ζημιές ανυπολόγιστης αξίας σε 21 καταστήματα προκάλεσαν τον τελευταίο μήνα τρεις νεαροί διαρρήκτες στην πόλη του Βόλου.
Το βίντεο που αποκαλύπτει το gegonota.news, καταγράφει την τελευταία τους επίθεση σε κατάστημα εστίασης στην οδό 2ας Νοεμβρίου που είχαν διαρρήξει τρεις φορές.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.10.2026), ενώ σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, οι δράστες εισέβαλλαν τρεις φορές την ίδια νύχτα.
Δείτε το βίντεο:
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