Βόλος: Διαρρήκτες «μπούκαραν» σε κατάστημα τρεις φορές το ίδιο βράδυ - Δείτε βίντεο

Snapshot Τρεις νεαροί διαρρήκτες προκάλεσαν ζημιές σε 21 καταστήματα στον Βόλο τον τελευταίο μήνα.

Το τελευταίο τους κρούσμα ήταν η τριπλή διάρρηξη σε κατάστημα εστίασης στην οδό 2ας Νοεμβρίου.

Η τελευταία επίθεση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026.

Οι δράστες εισέβαλαν τρεις φορές στο ίδιο κατάστημα την ίδια νύχτα. Snapshot powered by AI

Ζημιές ανυπολόγιστης αξίας σε 21 καταστήματα προκάλεσαν τον τελευταίο μήνα τρεις νεαροί διαρρήκτες στην πόλη του Βόλου.

Το βίντεο που αποκαλύπτει το gegonota.news, καταγράφει την τελευταία τους επίθεση σε κατάστημα εστίασης στην οδό 2ας Νοεμβρίου που είχαν διαρρήξει τρεις φορές.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.10.2026), ενώ σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, οι δράστες εισέβαλλαν τρεις φορές την ίδια νύχτα.

Δείτε το βίντεο:

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