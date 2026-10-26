Αγ. Παρασκευή: Αγωνία για την 13χρονη Ευαγγελία-Παναγιώτα: Παραμένει άφαντη, έληξε το Amber Alert

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 13χρονης Ευαγγελίας-Παναγιώτας Τομαροπούλου, η οποία εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην Αγία Παρασκευή την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

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Αγ. Παρασκευή: Αγωνία για την 13χρονη Ευαγγελία-Παναγιώτα: Παραμένει άφαντη, έληξε το Amber Alert
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  • Η 13χρονη Ευαγγε-Παναγιτα Τομαροπούλου εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην Αγία Παρασκευή στις 22 Οκτωβρίου.
  • Το Amber Alert ενεργοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου και έληξε μετά από 48 ώρες, χωρίς να έχει εντοπιστεί η ανήλικη.
  • Η αναζήτηση της 13χρονης συνεχίζεται, παρά τη λήξη του Amber Alert.
  • Η Ευαγγελία-Παναγιώτα έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,62 μέτρα, βάρος περίπου 75 κιλά και φορά σκουλαρίκι στη μύτη.
  • Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρη μπλούζα και λευκό σορτς.
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Συνεχίζεται η αναζήτηση της 13χρονης Ευαγγελίας-Παναγιώτας Τομαροπούλου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», το Amber Alert που είχε ενεργοποιηθεί για τον εντοπισμό της ανήλικης έληξε λόγω παρέλευσης του 48ώρου, ωστόσο η 13χρονη εξακολουθεί να αγνοείται.

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα AMBER ALERT HELLAS ενεργοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από εισαγγελική εντολή, με στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης και τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η ανήλικη έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Είναι 13 ετών. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει ύψος 1,62 μέτρα και βάρος περίπου 75 κιλά. Φορά σκουλαρίκι στη μύτη.

Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρη μπλούζα και λευκό σορτς.

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