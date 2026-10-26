Επιχείρηση για τη διάσωση 45 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Snapshot Περίπου 45 αλλοδαποί διασώθηκαν 27 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας σε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Η λέμβος των μεταναστών εντοπίστηκε από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και οι επιβάτες περισυλλέχθηκαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας για παροχή βοήθειας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες με δυτικούς ανέμους 5 έως 6 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης περίπου 45 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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