Κακοκαιρία: Καθίζηση και διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Χολαργού
Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση
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Προβλήματα προκάλεσε στην περιοχή του Χολαργού η έντονη βροχόπτωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχηματων στην περιοχή του Χολαργού εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος στην οδό Καρπάθου.
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