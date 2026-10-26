Κακοκαιρία: Καθίζηση και διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Χολαργού

Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση

Γιάννης Καλύβας

Κακοκαιρία: Καθίζηση και διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Χολαργού
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
Snapshot powered by AI

Προβλήματα προκάλεσε στην περιοχή του Χολαργού η έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχηματων στην περιοχή του Χολαργού εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος στην οδό Καρπάθου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10άδα των υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες - Τα 3 φαβορί

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες από Κάιρο: Οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με την UNCLOS δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτες «μπούκαραν» σε κατάστημα τρεις φορές το ίδιο βράδυ - Δείτε βίντεο

20:32LIFESTYLE

Πέθανε ο θρυλικός «Τσέκοφ» του «Star Trek»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

20:28ΕΘΝΙΚΑ

ΕΕ στον ΟΗΕ: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση για τη διάσωση 45 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Microsoft: Πρόταση για εθελούσια αποχώρηση σε 60.000 εργαζομένους - Επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η στιγμή που κρυφή κάμερα πιάνει στα πράσα φροντίστρια ηλικιωμένου να κλέβει κοσμήματα από το σπίτι - Βίντεο

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση «Χωριάτικο» : Ζημιά 120 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για την 13χρονη Ευαγγελία-Παναγιώτα που εξαφανίστηκε από την Αγία Παρασκευή - Παραμένει άφαντη, έληξε το Amber Alert

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Περισσότεροι από 3.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω επιχείρησης «αντιποίνων» του IDF

19:36ΕΘΝΙΚΑ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ΗΑΕ, Μπαχρέριν, ΕΕ στον ΟΗΕ: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

19:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 4,6 φορές του ευρωομολόγου €500 εκατ.

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση και διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Χολαργού

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Από την Εντατική στην παρέλαση: Ο Στέφανος που σώθηκε από τις φλόγες το 2016 θα σηκώσει περήφανα τη γαλανόλευκη την 28η Οκτωβρίου

19:09ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Ανακαλείται λικέρ φράουλας λόγω υψηλής συγκέντρωσης μεθανόλης

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η παγκόσμια αύξηση των superyatchs προκαλεί ανταγωνισμό για τις θέσεις ελλημενισμού

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χωριάτικο: Με χειροπέδες, κουκούλες και μάσκες βγήκαν από τη ΓΑΔΑ οι 59 συλληφθέντες - Οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δύσκολες ώρες για 13χρονο που έπεσε από ποδήλατο – Φόβοι πως θα μείνει τετραπληγικός

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate - Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για την 13χρονη Ευαγγελία-Παναγιώτα που εξαφανίστηκε από την Αγία Παρασκευή - Παραμένει άφαντη, έληξε το Amber Alert

16:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά ο σκηνοθέτης της σειράς «Έχω παιδιά», Διονύσης Φερεντίνος

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Από Μαζωνάκη μέχρι ραπ, το ρεπερτόριο από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση και διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Χολαργού

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

19:36ΕΘΝΙΚΑ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ΗΑΕ, Μπαχρέριν, ΕΕ στον ΟΗΕ: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Από την Εντατική στην παρέλαση: Ο Στέφανος που σώθηκε από τις φλόγες το 2016 θα σηκώσει περήφανα τη γαλανόλευκη την 28η Οκτωβρίου

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό - Στο νοσοκομείο 13 δόκιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή η Λίλιαν Παπακώστα

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χωριάτικο: Με χειροπέδες, κουκούλες και μάσκες βγήκαν από τη ΓΑΔΑ οι 59 συλληφθέντες - Οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε αρουραίους ο Πειραιάς: Ανεβαίνουν σε μπαλκόνια κατοίκων - Δείτε βίντεο

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση «Χωριάτικο» : Ζημιά 120 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό «κύμα» από τη Ρωσία απειλεί με πρόωρο ψύχος την Ελλάδα - Πότε θα πλησιάσει

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ