Κακοκαιρία: Καθίζηση και διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Χολαργού

Σύμφωνα με πληροφορίες, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχηματων στην περιοχή του Χολαργού εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος στην οδό Καρπάθου.

Προβλήματα προκάλεσε στην περιοχή του Χολαργού η έντονη βροχόπτωση.

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