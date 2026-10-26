Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για απόπειρα κλοπής σε πολυκατοικία - Αναζητείται ο συνεργός του

Snapshot Συνελήφθη ένας άνδρας στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης σε υπόγειο πολυκατοικίας.

Ο δράστης μαζί με άγνωστο συνεργό παραβίασαν τον χώρο με σκοπό την κλοπή αλλά έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή.

Δεν αφαιρέθηκαν αντικείμενα από την απόπειρα διάρρηξης.

Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το πρωί της Κυριακής οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά από αποτυχημένη απόπειρα διάρρηξης σε υπόγειο πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο συλληφθείς, ενεργώντας μαζί με έναν ακόμα άγνωστο συνεργό, παραβίασε τον χώρο με σκοπό την κλοπή. Ωστόσο, οι δύο δράστες έγιναν αντιληπτοί από ένοικο του κτιρίου και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν αντικείμενα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τη μοτοσικλέτα με την οποία διέφυγαν οι δράστες μετά το συμβάν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού.

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