Θύμα απάτης ηλικιωμένη στο Αγρίνιο: Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και «βούτηξαν» 13.000€

Snapshot Μία 78χρονη στην Παραβόλα Αγρινίου έπεσε θύμα απάτης από άτομα που παρουσιαζόταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ηλικιωμένη παρέδωσε σε σακούλα 13.000 ευρώ και έναν χρυσό σταυρό, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Οι απατεώνες ζήτησαν από την γυναίκα να αφήσει τη σακούλα έξω από το σπίτι της.

Στο ίδιο σπίτι διέμενε μια γυναίκα που βοηθούσε την ηλικιωμένη, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν έχασε χρήματα.

Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση και η απάτη αυτή προστίθεται σε πολλές άλλες που πλήττουν ηλικιωμένους. Snapshot powered by AI

Νέα περίπτωση απάτης, αυτή τη φορά στην Παραβόλα Αγρινίου εξετάζει η Αστυνομία μετά από καταγγελία 78χρονης ότι παρέδωσε χιλιάδες ευρώ και ένα χρυσό σταυρό σε άτομα που υποστήριξαν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, το ποσό που φέρεται να έβαλε μαζί με το κόσμημα σε μια σακούλα η ηλικιωμένη γυναίκα ανέρχεται σε 13.000 ευρώ.

Όπως της ζήτησαν οι απατεώνες άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της και μέσα σε λίγη ώρα, είχε κάνει «φτερά».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ίδιο σπίτι φέρεται να διέμενε και μια γυναίκα που βοηθούσε την ηλικιωμένη και δεν έχει ακόμα καταστεί σαφές αν στη λεία των απατεώνων συμπεριλαμβάνονταν και δικά της χρήματα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα παρόμοιων περιστατικών που προκαλεί… πονοκέφαλο στις Αρχές και στερεί από τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας το «κομπόδεμά» τους.

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