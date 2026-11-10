Εξάρχεια: Βίντεο-ντοκουμέντο από ληστεία σε φαρμακείο - Τον αναγνώρισαν από το τατουάζ και συνελήφθη

Snapshot Συνελήφθη 50χρονος με ποινικό παρελθόν για ληστείες μετά από ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο στα Εξάρχεια.

Ο δράστης απείλησε την υπάλληλο με πιστόλι και αφαίρεσε περίπου 500 ευρώ από το ταμείο.

Το χαρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί χέρι του βοήθησε τους αστυνομικούς να τον αναγνωρίσουν και να τον εντοπίσουν.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την ομάδα ΔΙΑΣ Αθηνών στην οδό Αχαρνών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα, με ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ληστειών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Αθηνών, έπειτα από τον εντοπισμό του στην Αχαρνών.

Είχε προηγηθεί ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια, όταν ο δράστης εισέβαλε στο χώρο κρατώντας πιστόλι και απείλησε την υπάλληλο, απαιτώντας να του παραδώσει τα χρήματα του ταμείου.

Ο δράστης κρατούσε το όπλο στο δεξί του χέρι, στο οποίο έφερε ένα χαρακτηριστικό τατουάζ. Αφού άρπαξε περίπου 500 ευρώ, διέφυγε από το σημείο. Τα στοιχεία του, καθώς και φωτογραφία του, είχαν δοθεί στους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ Αθηνών, οι οποίοι βρίσκονταν σε αναζήτηση του υπόπτου.

Η παρατηρητικότητα των αστυνομικών αποδείχθηκε καθοριστική. Επί της οδού Σουρμελή, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 50χρονο και τον αναγνώρισαν από το χαρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί του χέρι, το οποίο είχε αποτελέσει βασικό στοιχείο για την ταυτοποίησή του.

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