Αργυρούπολη: Αιγύπτιοι άρπαξαν χρυσές αλυδίσες από τον λαιμό 64χρονου - Τρεις συλλήψεις

Snapshot Τρεις νεαροί Αιγύπτιοι, δύο 17χρονοι και ένας 19χρονος, συνελήφθησαν για ληστεία στην Αργυρούπολη.

Οι δράστες άρπαξαν δύο χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό ενός 64χρονου άνδρα καθώς εκείνος πήγαινε να μπει στο αυτοκίνητό του.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τους συνέλαβαν στην οδό Θήρας 28 μετά από καταδίωξη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς οι δράστες είχαν μαζί τους μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ελληνικού για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Περιστατικό κλοπής σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, περίπου στις 21:10, στην Αργυρούπολη, και συγκεκριμένα στον παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, δίπλα στο μετρό του Αλίμου.

Ειδικότερα, τρεις Αιγύπτιοι, οι δύο γεννηθέντες το 2009 και ο ένας το 2007, προσέγγισαν έναν 64χρονο Έλληνα που πήγαινε να μπει στο αυτοκίνητό του και του άρπαξαν από τον λαιμό δύο χρυσές αλυσίδες.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκαν από αστυνομικούς, οι οποίοι τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν στην οδό Θήρας.

Και οι τρεις οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς είχαν πάνω τους ένα μαχαίρι και τις δύο αλυσίδες που άρπαξαν.

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