Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια επίθεση νεαρών ληστών σε επιβάτη του Μετρό Μοναστηράκι

Snapshot Τρεις νεαροί ηλικίας 18 έως 21 ετών συνελήφθησαν και αναζητείται ένας 17χρονος για βίαιη ληστεία σε 21χρονο στον σταθμό Μετρό Μοναστηράκι.

Οι δράστες, ανάμεσά τους και μία ανήλικη γυναίκα, επιτέθηκαν στο θύμα και του αφαίρεσαν αλυσίδα, τσάντα, ζακέτα και καπέλο.

Η επίθεση έγινε στις 6 Νοεμβρίου περίπου στις 17:30 και καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο

Η παρουσία αστυνομικών στο σταθμό στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριάδνη» οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση και συλλήψεις των δραστών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις δράστες μέσα στον σταθμό μετά από καταδίωξη και έρευνες. Snapshot powered by AI

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για την υπόθεση της βίαιης ληστείας σε βάρος 21χρονου στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, με τις Αρχές να αναζητούν ακόμη έναν 17χρονο που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών.

Οι τέσσερις νεαροί, ανάμεσά τους και μία ανήλικη, φέρονται να χτύπησαν το θύμα και να του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα. Βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ καταγράφει την επίθεση, αλλά και την επιχείρηση των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων μέσα στον σταθμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 17:30. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι τέσσερις νεαροί, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, προσέγγισαν τον 21χρονο και επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό, καθώς και την τσάντα του.

Όταν εκείνος αντιστάθηκε, οι δράστες φέρονται να τον ξυλοκόπησαν, καταφέροντάς του αλλεπάλληλα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές. Στη συνέχεια, αφού κατάφεραν να του αποσπάσουν την αλυσίδα, αφαίρεσαν ακόμη την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του και διέφυγαν.

Ωστόσο, η παρουσία αστυνομικών στον σταθμό, στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου «Αριάδνη», συνέβαλε στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Αμέσως μετά την καταγγελία και την υπόδειξη των εμπλεκομένων από το θύμα, ξεκίνησαν αναζητήσεις σε διάφορα σημεία του σταθμού.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η επιχείρηση των αστυνομικών, οι οποίοι εντοπίζουν αρχικά έναν από τους φερόμενους ως δράστες στην αποβάθρα. Παράλληλα, δεύτερος αστυνομικός καταδιώκει άλλο άτομο στους διαδρόμους του Μετρό, καταφέρνοντας τελικά να το ακινητοποιήσει και να του περάσει χειροπέδες.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε και λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τη νεαρή γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στη ληστεία.