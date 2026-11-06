Μπαράζ ελέγχων για ύποπτες βαλίτσες σε Φάληρο, Μοναστηράκι και Εξάρχεια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Κινητοποίηση των αρχών μετά τον εντοπισμό ύποπτου κουτιού σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Φιλελλήνων.

Snapshot Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μπαράζ ελέγχων για ύποπτες βαλίτσες σε Παλαιό Φάληρο, Μοναστηράκι και Εξάρχεια.

Στο Μοναστηράκι και στα Εξάρχεια οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Στο Παλαιό Φάληρο διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ανδρομάχης για έλεγχο ύποπτου αντικειμένου.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και αποκατέστησαν την κυκλοφορία μετά τους αρνητικούς ελέγχους. Snapshot powered by AI

Μπαράζ ελέγχων για ύποπτα αντικείμενα βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα, με την κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών να προκαλεί διακοπές στην κυκλοφορία σε περιοχές του Παλαιού Φαλήρου και του Μοναστηρακίου.

Στο Παλαιό Φάληρο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ανδρομάχης, από το ύψος της οδού Μιαούλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος σε ύποπτο αντικείμενο.

Αντίστοιχη κινητοποίηση ήταν σε εξέλιξη και στο Μοναστηράκι. Συγκεκριμένα, λόγω ελέγχου σε ύποπτη βαλίτσα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Θησέως, από το ύψος της οδού Περικλέους έως την οδό Κολοκοτρώνη.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 08:30 με αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο, ενώ αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα, ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στα Εξάρχεια, όπου εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην οδό Σπύρου Τρικούπη. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ, ενώ η κυκλοφορία είχε διακοπεί από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την οδό Δεληγιάννη.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με αρνητικό αποτέλεσμα και η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή αποκαταστάθηκε.