Κυψέλη: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο – Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ευελπίδων
Οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρίσκονται στο σημείο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στην Κυψέλη εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα που προκάλεσε συναγερμό στην αστυνομία.
- Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρίσκεται στο σημείο για έλεγχο.
- Έχει διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Ευελπίδων από το ύψος της οδού Ωλένου.
Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στη Κυψέλη. Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιεί έλεγχο στο σημείο.
Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων από το ύψος της οδού Ωλένου.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:20 ∙ ANNOUNCEMENTS
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 142 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο
16:19 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιθέσεις στη Λουχάνσκ
13:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ