Κυψέλη: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο – Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ευελπίδων

Αστυνομική επιχείρηση στην οδό Λιοσίων, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου που σήμανε συναγερμό στις αρχές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της Λιοσίων από τη συμβολή με την οδό Νεοφύτου Μεταξά έως και τη Μιχαήλ Βόδα. Ειδικό κλιμάκιο...

Snapshot Στην Κυψέλη εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα που προκάλεσε συναγερμό στην αστυνομία.

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρίσκεται στο σημείο για έλεγχο.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Ευελπίδων από το ύψος της οδού Ωλένου. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στη Κυψέλη. Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιεί έλεγχο στο σημείο.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων από το ύψος της οδού Ωλένου.