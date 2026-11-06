Συναγερμός στο Μοναστηράκι για ύποπτη βαλίτσα - Διακοπή κυκλοφορίας

Snapshot Η διακοπή κυκλοφορίας αφορά το τμήμα από την οδό Περικλέους έως την οδό Κολοκοτρώνη.

Στο σημείο βρίσκονται αρμόδιες δυνάμεις για τον έλεγχο και τη διερεύνηση του ύποπτου αντικειμένου. Snapshot powered by AI

Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Θησέως, στο Μοναστηράκι, προχώρησαν οι Αρχές, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος σε ύποπτο αντικείμενο και συγκεκριμένα σε βαλίτσα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Θησέως από το ύψος της οδού Περικλέους έως το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, ενώ στο σημείο βρίσκονται αρμόδιες δυνάμεις για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Νωρίτερα σήμερα εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια και σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Η βαλίτσα εντοπίστηκε επί της οδού Σπυρίδωνος Τρικούπη, μεταξύ της Τοσίτσα και της Πλατείας Εξαρχείων. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, το οποίο έλεγξε το ύποπτο αντικείμενο, διαπιστώνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.