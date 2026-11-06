Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα - Αποκλείστηκε η περιοχή, σπεύδει το ΤΕΕΜ

Snapshot Στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη, μεταξύ της Τοσίτσα και της Πλατείας Εξαρχείων.

Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, απαγορεύοντας τη διέλευση οχημάτων από την Αλεξάνδρας έως τη Δεληγιάννη και από τη Σπυρίδωνος Τρικούπη έως την Τοσίτσα.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για τον έλεγχο του ύποπτου αντικειμένου. Snapshot powered by AI

Ύποπτο αντικείμενο, κατά πληροφορίες μια βαλίτσα, εντοπίστηκε στα Εξάρχεια και σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε επί της οδού Σπυρίδωνος Τρικούπη, μεταξύ της Τοσίτσα και της Πλατείας Εξαρχείων.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στο σημείο, απαγορεύοντας τη διέλευση οχημάτων από την Αλεξάνδρας στο ύψος της Σπυρίδωνος Τρικούπη μέχρι και την οδό Δεληγιάννη, καθώς κι από την Σπυρίδωνος Τρικούπη μέχρι την Τοσίτσα.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ κι ελέγχει το ύποπτο αντικείμενο.