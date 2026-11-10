ΠΑΚΟΕ: Επικίνδυνη χημική ρύπανση στους οχετούς βοθρολυμάτων – ρεμάτων της Αττικής

Snapshot Το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε εκτεταμένη μικροβιολογική ρύπανση σε ποτάμια και ρέματα της Αττικής, με υπερβάσεις στα ολικά κολοβακτηριοειδή και την E. coli στο 100% των δειγμάτων.

Σημαντικές υπερβάσεις χημικών παραμέτρων, όπως εξασθενούς χρωμίου, θειικών, νιτρωδών και χλωριούχων ιόντων, καταγράφηκαν σε πολλαπλές θέσεις του υδρογραφικού δικτύου της Αττικής.

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η θολερότητα ξεπέρασαν τα όρια σε μεγάλο ποσοστό δειγμάτων, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές στον Ιλισό και τον Κηφισό.

Οι μετρήσεις ολικών διαλυμένων και αιωρούμενων στερεών έδειξαν σημαντικές επιβαρύνσεις, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν οσμές ή ασυνήθιστοι χρωματισμοί στα νερά.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης διερεύνησης των πηγών μόλυνσης λόγω πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Snapshot powered by AI

Σε μικροβιολογικές αναλύσεις προχώρησε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) σε 18 δείγματα από ποταμούς και ρέματα της Αττικής.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το ΠΑΚΟΕ οι αναλύσεις αποκάλυψαν εκτεταμένη ρύπανση, με υπερβάσεις των ορίων στα ολικά κολοβακτηριοειδή και την E. coli στο 100% των δειγμάτων και στους εντερόκοκκους στο 88,9%. Επίσης υποστηρίζει ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν πιθανή κοπρανώδη ρύπανση και αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσης διερεύνησης των πηγών μόλυνσης, καθώς η επαφή με τα επιβαρυμένα νερά ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Αναλυτικότερα στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2026 έγιναν δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων από ποταμούς και ρέματα τις Αττικής. Οι δειγματοληψίες έγιναν από την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου και την κυρία Αθανασία Μανθάτη. Συνολικά συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν 18 δείγματα νερού από διαφορετικά σημεία.

Τα παραπάνω δείγματα εξετάστηκαν ως προς τις συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, θειικών, νιτρικών, φωσφορικών, χλωριούχων, αμμωνιακών και νιτρωδών ιόντων, καθώς και ως προς το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, όπως το pH, τα ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η θολερότητα.

Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σημαντικές επιβαρύνσεις σε αρκετά σημεία του υδρογραφικού δικτύου τις Αττικής, με χαρακτηριστικές αποκλίσεις τις συγκεντρώσεις ορισμένων χημικών ενώσεων, αυξημένο οργανικό φορτίο και ιδιαίτερα υψηλές τιμές διαλυμένων αλάτων σε συγκεκριμένες θέσεις.

Αναλυτικά το ΠΑΚΟΕ αναφέρει:

1. Αξιολόγηση χημικών αναλύσεων

Από την αξιολόγηση των χημικών αναλύσεων προκύπτει ότι σημαντικές αποκλίσεις από τις τιμές αναφοράς καταγράφηκαν σε αρκετές από τις 18 θέσεις δειγματοληψίας, με ιδιαίτερα ανησυχητική την παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων νιτρωδών, χλωριούχων και οργανικού φορτίου.

Συγκεκριμένα, το εξασθενές χρώμιο υπερβαίνει την τιμή αναφοράς των 3 μg/L στο 44,4% των δειγμάτων, γεγονός που καταδεικνύει την παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων σε ορισμένες θέσεις δειγματοληψίας. Τα θειικά ιόντα, για τα οποία το εύρος τιμών αναφοράς είναι 150–250 mg/L, εμφανίζουν τιμές υψηλότερες από τα 250 mg/L στο 22,2% των δειγμάτων, με ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση 6.281 mg/L στον Ιλισό, στην εκβολή τις Καλλιθέας, τιμή 25 φορές πάνω από τα όρια. Τα νιτρικά ιόντα (NO₃), με τιμή αναφοράς μικρότερη από 7 mg/L, υπερβαίνουν το συγκεκριμένο επίπεδο στο 5,6% των δειγμάτων, με μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή 7,1 mg/L στον Ποδονίφτη.

Αντίστοιχα, τα φωσφορικά ιόντα, με τιμή αναφοράς 0,4 -,0,7 mg/L, παρουσιάζουν μικρή υπέρβαση στα δείγματα, ενώ τα COD με τιμή αναφοράς 125 mg/L, υπερβαίνουν το συγκεκριμένο επίπεδο στο 27,8% των δειγμάτων. Η υψηλότερη τιμή COD καταγράφηκε στην Πικροδάφνη, στην οδό Ιλιακτίδας, και ανήλθε σε 133 mg/L. Τα χλωριούχα ιόντα, για τα οποία η τιμή αναφοράς είναι 250 mg/L, εμφανίζουν υπέρβαση στο 16,7% των δειγμάτων, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στον Κηφισό και στον Ιλισό με αρκετά υψηλή τιμή 14595 mg/L.

Αντίθετα, τα αμμωνιακά ιόντα, με τιμή αναφοράς τα 0,5 mg/L, βρίσκονται εντός του συγκεκριμένου ορίου και τις 18 θέσεις δειγματοληψίας. Η υψηλότερη καταγεγραμμένη συγκέντρωση ανήλθε σε 0,5 mg/L, δηλαδή ισούται με την τιμή αναφοράς.

Ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις παρουσιάζουν τα νιτρώδη ιόντα, για τα οποία το εύρος αναφοράς είναι 0,01–0,03 mg/L. Τιμές υψηλότερες από το ανώτερο επίπεδο του εύρους καταγράφηκαν σε 16 από τα 18 δείγματα, ποσοστό 88,9%. Η υψηλότερη συγκέντρωση, 1,5 mg/L, καταγράφηκε στον Κηφισό, στην οδό Παπαναστασίου, ενώ ακολούθησε μέτρηση 1,4 mg/L στον Ποδονίφτη, στην οδό Αγίας Ευφημίας.

2. Αξιολόγηση οργανοληπτικών και φυσικοχημικών αναλύσεων

Ως τις τις φυσικοχημικές παραμέτρους, το pH κυμαίνεται από 7,3 έως 7,9, παραμένοντας εντός του εύρους αναφοράς 6,5–8,5 σε τις τις θέσεις δειγματοληψίας. Αντίθετα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, με τιμή αναφοράς 1.000 μS/cm, εμφανίζει υπέρβαση στο 44,4% των δειγμάτων. Ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφηκαν στον Ιλισό, με 51.100 μS/cm δηλαδή ξεπερνάει το όριο πάνω από 51 φορές, και στον Κηφισό, με 8.000 μS/cm. Η θολερότητα, με τιμή αναφοράς 5 NTU, υπερβαίνει το συγκεκριμένο επίπεδο στο 55,6% των δειγμάτων, με τη μέγιστη τιμή των 28 NTU να καταγράφεται στον Ποδονίφτη, στην οδό Αγίας Ευφημίας.

Οι ολικές διαλυμένες ουσίες (TDS) παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των θέσεων δειγματοληψίας, με υψηλότερη τιμή 37.200 mg/L στον Ιλισό και 5.900 mg/L στον Κηφισό. Αντίστοιχα, για τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) πολύ υψηλότερη ήταν η τιμή, 2,450 g/l που καταγράφηκε στον Κηφισό, στην οδό Παπαναστασίου, ενώ η δεύτερη υψηλότερη, 0,926 g/l, εντοπίστηκε στο ρέμα Χαλανδρίου, στην οδό Δάφνιδος. Τέλος, σε καμία από τις 18 θέσεις δειγματοληψίας δεν διαπιστώθηκε παρουσία οσμής ή ασυνήθιστου χρωματισμού.

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