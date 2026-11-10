Πύργος: Εξαρθρώθηκε συμμορία για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, πάρκα και γήπεδα

Snapshot Εξαρθρώθηκε συμμορία στον Πύργο που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία, πάρκα και αθλητικούς χώρους, με δύο συλλήψεις και έντεκα ταυτοποιημένα μέλη.

Η συμμορία δρούσε από Ιούνιο 2025 έως Απρίλιο 2026, διακινώντας κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη, με τουλάχιστον 470 πωλήσεις σε πάνω από 70 χρήστες.

Το παράνομο κέρδος της συμμορίας εκτιμάται σε τουλάχιστον 25.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν 188,7 γραμμάρια κάνναβης, 80,1 γραμμάρια κοκαΐνης, όπλα, εκρηκτικά και χρηματικό ποσό 360 ευρώ.

Τέσσερα μέλη είχαν συλληφθεί προηγουμένως για διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και εκρηκτικά, και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας. Snapshot powered by AI

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, εξαρθρώθηκε συμμορία που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν μετά από έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας, δύο μέλη της συμμορίας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη έντεκα μελών της. Σε βάρος και των 13 εμπλεκομένων σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης συμμορίας, της προμήθειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Από την πολύμηνη και ενδελεχή αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, από τις αρχές Ιουνίου του 2025 έως και τις αρχές Απριλίου του 2026, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα – συμμορία με διακριτούς ρόλους και υποομάδες, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κάνναβης και κοκαΐνης) στον Πύργο.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας σύχναζαν σε πάρκα, αθλητικούς χώρους και προαύλια σχολείων, διακινώντας ναρκωτικά ακόμα και σε ανήλικους μαθητές εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Συνολικά εξακριβώθηκαν τουλάχιστον 470 περιπτώσεις πώλησης ναρκωτικών σε περισσότερους από 70 χρήστες, ενώ το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον στις 25.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, καθώς και από τις κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν κατόπιν παραγγελίας της Ανακρίτριας Ηλείας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

188,7 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης,

80,1 γραμμάρια κοκαΐνης,

13,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (πάστα),

1 αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός, 1 κροτίδα, 2 μαχαίρια και 1 αεροβόλο όπλο,

360 ευρώ,

Πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και καρτών SIM.

Σημειώνεται ότι τέσσερα από τα μέλη της συμμορίας είχαν συλληφθεί κατά το προηγούμενο διάστημα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για επιμέρους υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και κατοχής εκρηκτικών και όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.

Διαβάστε επίσης