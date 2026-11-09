Ρόδος: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανήλικων που διέπραττε κλοπές

Snapshot Εξαρθρώθηκε στη Ρόδο συμμορία ανήλικων που διέπραττε κλοπές, με έναν ανήλικο να συλλαμβάνεται και δύο ακόμα να περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι δράστες αφαιρούσαν σταθμευμένα οχήματα από επιχειρήσεις μίσθωσης και δημόσιους δρόμους, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη άλλων κλοπών.

Εξιχνιάστηκαν δύο απόπειρες διάρρηξης επιχειρήσεων μίσθωσης οχημάτων, τέσσερις αφαιρέσεις οχημάτων και δύο κλοπές από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Ο συλληφθείς εμπλέκεται επίσης σε υπόθεση κλοπής καλωδίων από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, με δύο συνεργούς του να έχουν συλληφθεί. Snapshot powered by AI

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, συμμορία ανήλικων που διέπραττε κλοπές στη Ρόδο.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη, την 7 Νοεμβρίου 2026, ένας ανήλικος ημεδαπός, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για εγκληματική οργάνωση, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απείθεια, περιλαμβάνονται ακόμη δύο ανήλικοι.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, οι νεαροί δράστες το χρονικό διάστημα από 6 έως και 8 Νοεμβρίου 2026 ενεργώντας από κοινού και με συγκεκριμένο τρόπο δράσης αφαιρούσαν σταθμευμένα οχήματα από επιχειρήσεις μίσθωσης ή δημόσιους δρόμους τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετακίνησης-μεταφοράς για τη διάπραξη άλλων κλοπών.

Κατά την αποδόμηση της εγκληματικής τους συμπεριφοράς εξιχνιαστήκαν συνολικά δύο απόπειρες διάρρηξης επιχειρήσεων μίσθωσης οχημάτων, τέσσερις αφαιρέσεις οχημάτων και δύο περιπτώσεις κλοπής από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ρόδο.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Σημειώνεται ότι, ο συλληφθείς εμπλέκεται στην υπόθεση κλοπής καλωδίων από εγκαταστάσεις επιχείρησης κοινής ωφέλειας, που εξιχνιάστηκε την 6.11.2026 και συνελήφθησαν δύο συνεργοί του.

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