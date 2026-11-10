Άρτα: Ταυτοποιήθηκε δράστης τηλεφωνικής απάτης που απέσπασε πάνω από 1.500 ευρώ και χρυσαφικά

Snapshot Άνδρας στην Άρτα εξαπάτησε ηλικιωμένη, πείθοντάς την ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και ότι το σπίτι της κινδυνεύει να πάρει φωτιά.

Ο δράστης απέσπασε πάνω από 1.500 ευρώ και χρυσαφικά από την ηλικιωμένη στις 29 Οκτωβρίου.

Η γυναίκα άφησε τα χρήματα και τα χρυσαφικά σε σημείο εκτός του σπιτιού της, όπως της ζητήθηκε.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη και σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος του.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας και αναμένεται η σύλληψή του. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 1.500 ευρώ και χρυσαφικά απέσπασε επιτήδειος από ηλικιωμένη γυναίκα στην Άρτα, αφού την έπεισε ότι υπάρχει κίνδυνος να πάρει φωτιά το σπίτι της.

Πρόκειται για μία ακόμη τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άτομο, η οποία έγινε στις 29 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει το epiruspost, ο άνδρας την έπεισε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και πρόκειται να γίνει σύντομα εγκατάσταση οπτικών ινών στην περιοχή. Μάλιστα, με αυτό το πρόσχημα ισχυρίστηκε ότι πρόκειται να πάρει φωτιά το σπίτι της και θα χρειαστεί να αφήσει έξω τα χρυσαφικά και τα χρήματά της.

Η γυναίκα υπάκουσε και άφησε το ποσό των 1.570 ευρώ και απροσδιόριστης αξίας χρυσαφικά σε σημείο εκτός του σπιτιού της, τα οποία απέσπασε ένας ημεδαπός. Όμως οι Αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ αναμένεται και η σύλληψή του.

Διαβάστε επίσης