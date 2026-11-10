Απάτη με ΜΚΟ: «Έκλεψε 1.400 ευρώ από φιλανθρωπικό σύλλογο για να στήσει την Παιδική Χαρά»

Snapshot Η Βασιλική Μανησιώτη υπεξαίρεσε 1.400 ευρώ από φιλανθρωπικό σύλλογο το 2018, πουλώντας παραμύθια σε υπερτιμημένη τιμή και εξέδιδε πλαστές αποδείξεις.

Τα κλεμμένα χρήματα φέρεται να χρησιμοποίησε για να ιδρύσει μαζί με τον σύντροφό της την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία εκμεταλλευόταν οικονομικά άρρωστα παιδιά και δωρητές.

Η Μανησιώτη καταδικάστηκε σε φυλάκιση για υπεξαίρεση, αλλά αποζημίωσε τον σύλλογο και απέσυρε τη μήνυση μετά από εξωδικαστική συμφωνία.

Το ζευγάρι σαμποτάρισε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του συλλόγου, κατηγορώντας τον για απάτη και εκφοβίζοντας συμμετέχοντες και δωρητές.

Η υπόθεση προκάλεσε δικαστικές διαμάχες που διήρκεσαν οκτώ χρόνια, αποκαλύπτοντας εκτεταμένη οικονομική εκμετάλλευση και συκοφαντική δυσφήμιση μεταξύ των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Όταν ο Κάρολος Ντίκενς το 1839, έγραφε το μυθιστόρημα «Νίκολας Νίκλμπι», με τον μοχθηρό Ουάκφορντ Σκουίρς και τη σύζυγό του, για να καταγγείλει τα φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Αγγλία, που εκμεταλλεύονταν τις δωρεές των ευπόρων, για να απολαμβάνουν μια πλουσιοπάροχη ζωή, αφήνοντας τα παιδιά άρρωστα και αβοήθητα, δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ότι σχεδόν δύο αιώνες μετά, σε μια κατά τα άλλα σύγχρονη κοινωνία με ελεγκτικούς μηχανισμούς, νομικό πλαίσιο και «τίποτα κρυπτόν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», η ζωή θα του αποκάλυπτε ότι οι πιο ανήθικοι και ανάλγητοι απατεώνες, δεν είναι φανταστικά πρόσωπα, αλλά οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.

Κανένας ηθικός φραγμός, κανένα ίχνος ευαισθησίας, ούτε ψήγμα ενοχών για την 35χρονη κατηγορούμενη Βασιλική Μανησιώτη, που όχι απλά υπεξαίρεσε 1.400 ευρώ από φιλανθρωπικό σύλλογο, το 2018, πουλώντας τα παραμύθια του συλλόγου (καταδικάστηκε πρωτοδίκως - δείτε τα σχετικά έγγραφα που παρουσιάζει το Newsbomb), αλλά φέρεται να χρησιμοποίησε αυτά τα κλεμμένα λεφτά για να ιδρύσει μαζί με τον σύντροφό της, την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και να στήσει την κομπίνα εκατομμυρίων με βιτρίνα την φιλανθρωπία, εις βάρος των αρρώστων παιδιών που νοσούν με καρκίνο και των δωρητών. Μάλιστα στο δικαστήριο παρουσιάστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο σύντροφός της και ιδρυτής της «Παιδικής Χαράς».

Τέσσερα χρόνια μετά, ενώ ταυτόχρονα παρουσιαζόταν ως αντιπρόεδρος της ΜΚΟ και κορόιδευε τους δωρητές ότι τα χρήματά τους υποστηρίζουν τις θεραπείες των παιδιών, αλλά και τους γονείς των παιδιών στους οποίους διένειμε ψίχουλα, έκανε καταγγελία στον ίδιο φιλανθρωπικό σύλλογο, κατηγορώντας τους υπευθύνους ότι εξαπατούν τους πολίτες, ότι είναι απατεώνες κι ότι «τρώνε» τα χρήματα των δωρεών.

Η Βασιλική Μανησιώτη από το 2018 που πουλούσε τα παραμυθάκια του συλλόγου και τσέπωσε τα λεφτά

Η Βασιλική Μανησιώτη παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2018 ως εθελόντρια σε πολύ γνωστό φιλανθρωπικό σύλλογο, υποστηρίζοντας ότι είναι φιλάνθρωπος και θέλει να βοηθήσει στο έργο του συλλόγου. «Εκείνη μας προσέγγισε και μάλιστα ισχυριζόταν ότι είναι πολύ ευαισθητοποιημένη με τα άρρωστα παιδάκια, ότι δούλευε και με παιδάκια, ότι έχει συνεργαστεί και με άλλους συλλόγους στο παρελθόν και ότι μπορεί να προσφέρει. Ήταν πάρα πολύ πειστική και εκ των υστέρων συνειδητοποιήσαμε ότι έπαιζε θέατρο για να μας εκμεταλλευτεί, όπως αποδείχθηκε και στο δικαστήριο.», αναφέρει η δικηγόρος του φιλανθρωπικού συλλόγου Δήμητρα Σκιώτη.

Φωτογραφία Φιρινίδη σε συνομιλία, όπου ο πολίτης αναφέρει ότι τον αναγνώρισε ότι ήταν μαζί της και η υπεύθυνη του συλλόγου αναφέρει ότι τους απειλεί

Η 35χρονη κατηγορούμενη ξεκίνησε να πουλάει μάζι με έναν άντρα που φέρεται να είναι ο σύντροφος της Κωστας Φιρινίδης, παραμυθάκια, ημερολόγια και ευχετήριες κάρτες του συλλόγου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μόνο που αντί για 2, 3 ή 5 ευρώ που κόστιζαν, τα πουλούσε προς 20, 25 ευρώ, βάζοντας τη χρηματική διαφορά στην τσέπη της, σύμφωνα με την δικηγόρο, αλλά και τα μηνύματα πολιτών που παρουσιάζει Newsbomb, που κατάλαβαν την απάτη και ενημέρωσαν τον σύλλογο.

Μηνύματα από άλλες σχετικές συνομιλίες

«Εκτός του ότι, εν αγνοία μας, πουλούσε τα παραμύθια προς 25 ευρώ και καπηλευόταν τη χρηματική διαφορά, εξέδιδε και πλαστές αποδείξεις. Έβαζε πάνω μία πλαστή σφραγίδα με δυσδιάκριτη την επωνυμία, με πλαστό ΑΦΜ, πλαστή διεύθυνση, όλα πλαστά και κάπως έτσι επικοινώνησαν μαζί μας οι πολίτες που το παρατήρησαν. Παραξενεύτηκαν για το πώς είναι δυνατόν να γράφει πάνω στο το έντυπο το όνομα του συλλόγου και ενδεικτική τιμή 2-3 € ευρώ και να το πουλάει η κατηγορούμενη για 25 ευρώ. Μάλιστα, όπως μας ενημέρωσαν, εκείνη ισχυριζόταν ότι βοηθούσε ένα συγκεκριμένο παιδάκι το οποίο δήθεν, χρειαζόταν 90.000 € για την εγχείρηση του. Όλα ψέματα. Εμείς ποτέ δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό ως σύλλογος».

Πλαστή απόδειξη από τις πωλήσεις

Κατέληξαν στα δικαστήρια και μάρτυρας υπεράσπισης της Μανησιώτη πήγε ο Φιρινίδης

Το ζευγάρι της απάνθρωπης απάτης όμως, δεν πτοήθηκε και Οκτώβριο του 2018, «έφαγε» 1.400 ευρώ από τον φιλανθρωπικό σύλλογο, χρήματα που φέρεται να χρησιμοποίησε για να ιδρύσει την ΜΚΟ της ντροπής και να εκμεταλλευτεί οικονομικά την υγεία και τον πόνο παιδικών ψυχών.

Μηνύματα από άλλες σχετικές συνομιλίες

«Δεν επέστρεψε ποτέ το αντίτιμο των 1.400 ευρώ. Άρχισε τις δικαιολογίες τύπου «θα τα φέρω σήμερα, θα τα φέρω αύριο, κάτι μου έτυχε, να είμαι στο πανεπιστήμιο, να έχω θέατρο, να είμαι άρρωστη», κι έτσι περνούσαν οι εβδομάδες, δεν εμφανιζόταν και στο τέλος καταλάβαμε ότι μας κοροϊδεύει. Δεν τα επέστρεψε ποτέ! Μάλιστα μας απειλούσε κιόλας, ώσπου αναγκαστήκαμε να κάνουμε μήνυση στο πλαίσιο του αυτοφώρου για υπεξαίρεση. Εν πάσει περιπτώσει, δεν βρέθηκε η κυρία στα πλαίσια του αυτοφώρου, οπότε προχώρησε σε τακτική δικάσιμος», αναφέρει η δικηγόρος του φιλανθρωπικου συλλόγου, Δήμητρα Σκιώτη.

Μηνύματα από άλλες σχετικές συνομιλίες

«Ζήτησε να μας επιστρέψει τα χρήματα για να αποσύρουμε τη μήνυση»

Το δικαστήριο δικαίωσε τον φιλανθρωπικό σύλλογο και καταδίκασε την 35χρονη σε έξι μήνες φυλάκιση για την υπεξαίρεση των 1.400 ευρώ. Μάλιστα στη δίκη παρουσιάστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο Φιρινίδης, ενώ εντέχνως απέκρυψαν και την ύπαρξη της «Παιδικής Χαράς» και την μεταξύ τους σχέση.

«Πριν δικαστεί η έφεση της και πριν βγει η απόφαση του αστικού δικαστηρίου γιατί εμείς παράλληλα είχαμε κάνει και αγωγή, με πλησιάζει μέσω της δικηγόρου της, αυτή που την εκπροσωπούσε τότε, γιατί πρέπει να σας πω, ότι άλλαξε και 5-6 δικηγόρους όλα αυτά τα χρόνια και μου είπε ότι έχει την πρόθεση να μας αποζημιώσει. Να δεχτούμε τα χρήματα που μας χρωστάει και την αποζημίωση και στη συνέχεια εμείς, να ανακαλέσουμε τη μήνυση. Οπότε με αυτό τον τρόπο, απαλλάχτηκε από την πρωτόδικη ποινή, λόγω εξόφλησης. Και όντως, μας πλήρωσε μέχρι και τους τόκους, μέχρι το παραμικρό σεντ. Ό,τι έλεγε ο νόμος. Ανακαλέσαμε λοιπόν, κι εμείς την μήνυση. Αργότερα όταν έμαθα για την παιδική χαρά και είδα στο πρωτοδικείο το έτος και τον μήνα ίδρυσης της ΜΚΟ, που ήταν το 2018, συνέδεσα τα γεγονότα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι τα λεφτά που έκλεψε από τα εμάς, αυτά τα 1.400 ευρώ, τα χρησιμοποίησε για να στήσει την «Παιδική Χαρά»», αναφέρει στο Newsbomb, η Δήμητρα Σκιώτη, για την κατάληξη της αντιδικίας που διήρκησε 6 χρόνια, καθώς στο μεσοδιάστημα λόγω κορωνοίου και λόγω αναβολών εγκυμοσύνης της Μανησιώτη, η δίκη καθυστέρησε.

Μηνύματα από άλλες σχετικές συνομιλίες

Η καταδίκη της Μανησιώτη, δεν έβαλε φρένο στα αδίστακτα σχέδιά της και στην αλαζονεία της. Στο μεταξύ, παρουσιαζόταν πότε ως αντιπρόεδρος, πότε ως ταμίας της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και η οικονομική εκμετάλλευση των ανήλικων καρκινοπαθών, απέφερε όλο και περισσότερα κέρδη. Ο πόνος πουλάει και το ήξερε καλά. Ζητούσε από τις οικογένειες, να τις στέλνουν φωτογραφίες που τα παιδιά τους φαίνονται καταβεβλημένα από την αρρώστια και ζητούσε από τους δωρητές να στείλουν άμεσα χρήματα για να τα σώσουν. Συναισθηματικός εκβιασμός που απέφερε εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας. Το μεγαλύτερο μέρος κατέληγε στη χλιδάτη ζωή του ζευγαριού με ακριβή διασκέδαση, ταξίδια με μπίζνες κλας, διαμονή σε σουίτες και ακριβές τσάντες. Κανείς δεν την είχε υποψιαστεί. Ουτε εκείνη, ούτε τον σύντροφό της, τον Κώστα Φιρινίδη. Και όσοι γονείς τολμούσαν να ζητήσουν χρήματα από τις δωρεές ή αποδεικτικά των συναλλαγών απλά τους απειλούσαν και ενορχήστρωναν καταγγελίες με ψέματα.

Μηνύματα από άλλες σχετικές συνομιλίες

«Έλεγε ότι είμαστε απατεώνες και διέβαλε τον σύλλογο»

Η Μανησιώτη φαίνεται ότι κρατήσε μένος στην φιλανθρωπική οργάνωση που πήγε στα δικαστήρια για υπεξαίρεση, και το 2021 με 2022, αποφάσισε να τους εκδικηθεί σαμποτάροντας εκδήλωση του συλλόγου στη Θεσσαλονίκη για συγκέντρωση χρημάτων με διάσημους τραγουδιστές και παρουσιαστές διαβάλλοντάς τους ότι είναι απατεώνες και ότι τα χρήματα από τις φιλανθρωπικές δράσεις δεν πηγαίνουν στα παιδιά, σύμφωνα με τη δικηγόρο του συλλόγου!

«Εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε ηρεμήσει και ότι η υπόθεση έχει κλείσει, εμφανίζεται εντελώς ξαφνικά εκείνες τις μέρες των Χριστουγέννων και σαμποτάρει μαζί με τον σύντροφό της και ιδρυτή της ΜΚΟ, τη δική μας φιλανθρωπική δράση, που αναπτυσσόταν τότε ενόψει των γιορτών, στην οποία συμμετείχαν αφιλοκερδώς και πάρα πολλοί γνωστοί άνθρωποι, διασημότητες, παρουσιαστές της τηλεόρασης, τραγουδιστές, μας διαβάλλει στους συμμετέχοντες και μας κατηγορεί ότι είμαστε απατεώνες! Μαζί με τον Φιρινίδη αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα από τους δικούς τους λογαριασμούς στα σόσιαλ μίντια, στο φέισμπουκ, από τη σελίδα της Παιδικής Χαράς, στους επώνυμους παρουσιαστές και στους τραγουδιστές, λέγοντας ότι είμαστε απατεώνες και ότι τρώμε τα λεφτά των παιδιών! Δηλαδή, ότι έκαναν οι ίδιοι, άρχισαν να κατηγορούν εμάς! Αρχίζουν λοιπόν να εκφοβίζουν τους διάσημους συμμετέχοντες, λέγοντας ότι, «θα μπλέξουν μαζί μας και ότι θα τους πάρει η μπάλα και θα κατηγορηθούν γιατί θα μας κάνουν καταγγελία για τις δικές μας απατεωνιές!». Αυτές είναι λέξεις που χρησιμοποιούσαν και αυτά που σας λέω, έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο, υπάρχουν γραπτά μηνύματα, δε μιλάω στον αέρα. Οι άνθρωποι μας κοινοποίησαν τα μηνύματα και αποσύρθηκαν από την φιλανθρωπική μας εκδήλωση επειδή φοβήθηκαν. Όπως ανέφεραν, «Ένα καλό πήγαμε να κάνουμε, δεν θα βρεθούμε μπλεγμένοι, δεν μπορούμε να πάρουμε το μέρος του ενός ή του άλλου, γιατί δεν ξέρουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, οπότε αποχωρούμε από την εκδήλωση».

Στο ίδιο έργο θεατές...

Ύστερα από αυτό το περιστατικό, ο φιλανθρωπικός σύλλογος βρέθηκε για δεύτερη φορά στα δικαστήρια με τη Βασιλική Μανησιώτη. Έτσι, άρχισε ξανά, ένας νέος κύκλος δικαστικής διαμάχης με μηνύσεις, αγωγές, συκοφαντική δυσφήμιση και αποζημίωση. Ο φιλανθρωπικός σύλλογος, υπέστη τεράστια βλάβη όπως ισχυρίζεται η Δήμητρα Σκιώτη, η φιλανθρωπική καμπάνια κατέβηκε και η εκδήλωση ακυρώθηκε.

«Υπήρξε μία εμμονή απέναντί μας από τη Μανησιώτη. Ας πούμε, ότι το να μας κλέψει τα λεφτά ήταν μια κακιά στιγμή, ας πούμε, ότι είχε και οικονομική ανάγκη... αλλά, το να εμφανιστεί ξαφνικά και να ρίξει τέτοιο μίσος, τέτοιο μένος, χωρίς να την έχουμε πειράξει, και να μας συκοφαντεί σε τέτοιο βαθμό μαζί με τον Φιρινίδη, χωρίς να την έχουμε προκαλέσει εμείς στο παραμικρό, είναι τουλάχιστον εμμονικό και δείχνει το ποιόν αυτού του ανθρώπου. Χωρίς να έχει προηγηθεί το οτιδήποτε, είχαμε πάει στα δικαστήρια, είχε τελειώσει υπόθεση και δεν είχαμε καμία επικοινωνία μετά από αυτό. Εκείνη όμως, το μίσος της απέναντί μας το διατηρούσε, και έκανε αυτή την αδιανόητη κίνηση να μας συκοφαντήσει και να μας βλάψει και έτσι αρχίσαμε ξανά μηνύσεις και αγωγές», σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η δικηγόρος του φιλανθρωπικού συλλόγου που μπήκε στο στόχαστρο της 35χρονης κατηγορούμενης.

Το 2026, προκειμένου να μην καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση, ο δικηγόρος της Μανησιώτη πλησίασε τον φιλανθρωπικό σύλλογο και για άλλη μια φορά ζήτησε να κλείσουν την υπόθεση εξωδικαστικά. Ο φιλανθρωπικός σύλλογος, εξουθενωμένος από τις δύο δικαστικές διαμάχες που κράτησαν συνολικά 8 χρόνια, δέχτηκε. Η Μανησιώτη κατέβαλε 4.000 ευρώ αποζημίωση και ο σύλλογος απέσυρε την μήνυση.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει στο Newsbomb η δικηγόρος Δήμητρα Σκιώτη, άλλα κι όπως αποδεικνύεται από τις πλαστές αποδείξεις, τα μηνύματα και τα δικαστικά έγγραφα που παρουσιάζονται, το μοτίβο της οικονομικής εκμετάλλευσης μέσω της ψεύτικης φιλανθρωπίας με θύματα παιδιά με βαριές ασθένειες και τις οικογένειες τους, επεκτείνεται ακόμα και σε εξαπάτηση φιλανθρωπικών συλλόγων με την υπεξαίρεση χρημάτων και την ενορχήστρωση σκευωριών.

Δείτε όλη την καταδικαστική απόφαση

Έγγραφα νομικά από την μήνυση για την υπεξαίρεση των 1.400 ευρώ

Έγγραφα νομικά από την μήνυση για την υπεξαίρεση των 1.400 ευρώ

Έγγραφα νομικά από την μήνυση για την υπεξαίρεση των 1.400 ευρώ

Έγγραφα νομικά από την μήνυση για την υπεξαίρεση των 1.400 ευρώ

Έγγραφα νομικά από την μήνυση για την υπεξαίρεση των 1.400 ευρώ

Έγγραφα νομικά από την μήνυση για την υπεξαίρεση των 1.400 ευρώ

Έγγραφα νομικά από την μήνυση για την υπεξαίρεση των 1.400 ευρώ

Έγγραφα νομικά από την μήνυση για την υπεξαίρεση των 1.400 ευρώ

Διαβάστε επίσης