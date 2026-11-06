Απάτη με ΜΚΟ: Στον Κορυδαλλό η Μανησιώτη - Προφυλακίστηκε και ο Φιρινίδης

Snapshot Η Βασιλική Μανησιώτη προφυλακίστηκε για την απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και παραδέχθηκε υπεξαίρεση περίπου 500.000 ευρώ.

Ο Κώστας Φιρινίδης προφυλακίστηκε για υπεξαίρεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές της ίδιας ΜΚΟ.

Ο Φιρινίδης απέδωσε τις πράξεις του στον εθισμό του στον τζόγο και ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος του Φιρινίδη τόνισε ότι η ανάκριση συνεχίζεται και θα εξεταστούν τα αποδεικτικά στοιχεία. Snapshot powered by AI

Την πύλη του Κορυδαλλού πέρασε το απόγευμα της Παρασκευής η Βασιλική Μανησιώτη, η οποία έχει κριθεί προφυλακιστέα για την υπόθεση της απάτης με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Υπενθυμίζεται ότι, η Μανησιώτη είχε κριθεί προφυλακιστέα ήδη από την Τρίτη, όταν και εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Κατά την απολογία της η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης, φέρεται να προσδιόρισε το ποσό της υπεξαίρεσης σε περίπου 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη φέρεται να παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο ποσό υπεξαιρέθηκε και στη συνέχεια διατέθηκε για την κάλυψη εταιρικών εξόδων, αλλά και βιοτικών αναγκών. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στον 37χρονο ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, υποστηρίζοντας ότι είναι εθισμένος στον τζόγο.

Προφυλακίστηκε και ο Κώστας Φιρινίδης

Στη φυλακή οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, και ο Κώστας Φιρινίδης.

«Όλα έγιναν λόγω της εξάρτησής μου από το στοίχημα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, ο Κώστας Φιρινίδης ισχυρίστηκε πως «όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές. Σε καθημερινή βάση μπορεί να είχα ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα. Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο».

Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη

Παραιτήθηκε, νωρίτερα, από την υπεράσπιση του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη, των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος.

Ο δικηγόρος, μέσω ανακοίνωσης, ξεκαθάρισε ότι δεν συνεχίζει να εκπροσωπεί τους δύο κατηγορουμένους, επικαλούμενος διαφωνίες σχετικά με την περαιτέρω υπερασπιστική γραμμή και τον τρόπο δημόσιας παρουσίασής της.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τσάκο, η συνεργασία ολοκληρώθηκε μετά το πέρας των απολογιών των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή.

Όπως εξήγησε, η διακοπή της συνεργασίας οφείλεται σε διαφωνία για τη χάραξη της υπερασπιστικής στρατηγικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εκφράζεται δημόσια.

Διαβάστε επίσης